ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-4: Σίφουνας από το Αγρίνιο πέρασε πάνω από το AEL FC Arena

Ο Παναιτωλικός έκανε πάρτι στην Λάρισα επικρατώντας της τοπικής ΑΕΛ με 1-4 και διακόπτοντας ένα σερί 6 συνεχόμενων ηττών στην Super League.

Στην πρώτη φάση του ματς, ο Ματσάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Ρόσα, αυτός έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Μπατζί με το κεφάλι έκανε το 0-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 23′ ο Λομπάτο έκανε ένα σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπατουμπινσικά και κατέληξε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, η άμυνα των “βυσσινί” απομάκρυνε, αλλά ο Εστέμπαν έπιασε έναν “κεραυνό” και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Αναγνωστόπουλου για το 0-2 των φιλοξενούμενων.

Οι «βυσσινί» αντέδρασαν στο 31΄ και μείωσαν το σκορ, με τον Γκάρατε να στέλνει τη μπάλα σε κενή εστία, μετά από σουτ του Πέρες που σταμάτησε στο δοκάρι του Κουτσερένκο. Ενώ όμως η ΑΕΛ πίεζε για να ισοφαρίσει, δέχθηκε ένα καθοριστικό «χτύπημα» στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Ρόσα να «γράφει» το 1-3 με πλασέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε τόσες… συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά τον Παναιτωλικό να αντέχει στην πίεση. Κάποιες προσπάθειες του νεοεισελθόντος Σίστο (που έκανε ντεμπούτο με την ΑΕΛ) δεν έφεραν αποτέλεσμα και, σε μία αντεπίθεση στο 73΄, ο Σμυρλής «σφράγισε» οριστικά την πολύτιμη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ολαφσον, Παντελάκης (46΄ Σίστο), Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12΄ Ναόρ), Πέρες (61΄ Μούργος), Γκαράτε (61΄ Πασάς), Σάγκαλ, Τούπτα (78΄ Νγκόι)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16΄ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Μάτσαν (81΄ Μπρέγκου), Λομπάτο (67΄ Αλεξιτς), Ρόσα (46΄ Σμυρλής), Μπάτζι (81΄ Γκαρσία)