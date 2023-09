Το σπέρμα σολομού αποτελεί τη νέα μόδα στον τομέα της ομορφιάς, γι’αυτό και το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερες γυναίκες.

«Μια μελέτη, που έγινε το 2017, έδειξε ότι το σπέρμα σολομού βοήθησε στην αποκατάσταση κυτταρικών βλαβών, επιτάχυνε την επούλωση πληγών και μείωσε τις φλεγμονές. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σπέρμα σολομού βοηθούν στη μείωση της γήρανσης.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη θεραπευτική του δύναμη και μερικές φορές χρησιμοποιείται για την προώθηση της επούλωσης. Έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την επούλωση του δέρματος αλλά και για την επούλωση κατεστραμμένων συκωτιών» ανέφερε στην εφημερίδα The Post ο Dr. Kenneth Beer.

Πριν από λίγες μέρες, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό WSJ ότι δοκίμασε τη συγκεκριμένη τεχνική περιποίησης του προσώπου, αλλά δεν είναι σίγουρη αν ήταν αποτελεσματικό.

