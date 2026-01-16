Έπεσε το Χ – Προβλήματα για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως

Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του προβλήματος

unsplash
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:53

Προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, προκαλώντας δυσκολίες πρόσβασης σε χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών στην ιστοσελίδα Downdetector, για αρκετά λεπτά η πλατφόρμα παρουσίασε εκτεταμένες δυσλειτουργίες, καθώς δεν ήταν δυνατή η φόρτωση περιεχομένου ούτε η αποστολή μηνυμάτων. Τα προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία και η Τουρκία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία σχετικά με τα αίτια της διακοπής ή τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας της πλατφόρμας.

