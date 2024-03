Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ 2024 για την ερμηνεία του στην ταινία ”Οπενχάιμερ”.

Αναλυτικότερα, η ταινία σκηνοθεσίας του Κρίστοφερ Νόλαν, ”σάρωσε” στη μεγάλη κινηματογραφική βραδιά των Βραβείων.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έδωσε μια επιβλητική ερμηνεία στην πολυσυζητημένη ταινία, η οποία του χάρισε και το βραβείο.

“I’d like to thank my terrible childhood and the Academy in that order.”



