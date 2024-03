Εκτός του Just the 2 of Us θα βρεθεί στα επόμενα live η Καίτη Γαρμπή. Η γνωστή τραγουδίστρια έχει ανακοινώσει ότι θα χρειαστεί να απουσιάσει λόγω της περιοδείας στην Αυστραλία μαζί με τον γιο της.

Ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε μία συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής του ”Breakfast@Star” και μεταξύ άλλων απάντησε για τον θα αντικαταστήσει την Καίτη Γαρμπή στο μουσικό σόου του ALPHA.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε αρχικά: ”Είναι η αγαπημένη μου. Δεν ξέρω γιατί θα λείψει”.

Στη συνέχεια δήλωσε: ”Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα παιδιά. Του χρόνου, βλέπουμε”, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να παίρνει τη θέση της τραγουδίστριας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της εκπομπής του Super Κατερίνα, για δύο live στις 18 και 25 Μαΐου η Καίτη Γαρμπή θα βρεθεί εκτός του λαμπερού μουσικού σόου.

