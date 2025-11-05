Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νέα εφαρμογή ενημέρωσης δικηγόρων μέσω SMS για υποθέσεις σε αστικές δίκες

Από σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, λειτουργεί η νέα υπηρεσία ενημέρωσης των δικηγόρων μέσω SMS για τον ορισμό δικασίμου και την έκδοση δικαστικής απόφασης σε πολιτικές – αστικές δίκες όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η νέα υπηρεσία, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, καλύπτει τα δικαστήρια που έχουν ενταχθεί και στα οποία βρίσκεται σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ).

Με την εξάπλωση του ΟΣΔΔΥΠΠ σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και την ολοκλήρωση του έργου, τον Ιούνιο του 2026, η νέα υπηρεσία μέσω SMS θα εξυπηρετεί το σύνολο του δικηγορικού κόσμου.

Το Υπουργείο, και με την νέα υπηρεσία, συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης προχωρώντας στη δημιουργία και στην αναβάθμιση υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους δικηγόρους και τους πολίτες.