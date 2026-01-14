Τσουκαλάς: «Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη ‘αυτά παραλάβαμε’ ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή»

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις ευθύνες μόνο στο πρόσωπο του διοικητή της ΥΠΑ, του οποίου ζήτησε καθυστερημένα την παραίτηση», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι «οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο, που προκύπτει από το πόρισμα ότι η ίδια δημιούργησε».

Σε δήλωση του για την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ειδικότερα ότι η κυβέρνηση «οφείλει να απαντήσει, γιατί δεν έκανε τίποτα παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των ελεγκτών» και «γιατί επί 7 χρόνια δεν εκσυγχρόνισε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη ‘αυτά παραλάβαμε’, ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο ‘άδειασμα’ της «επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων».