Ο Στέφανος Κασσελάκης αιφνιδίασε τον ΣΥΡΙΖΑ εξετάζοντας το ενδεχόμενο να μπει και μάλιστα με φόρα στην κούρσα διαδοχής για την ηγεσία του κόμματος.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνει Δευτέρα ή Τρίτη μέσω διαδικτύου και όχι στο διαρκές συνέδριο το ερχόμενο Σάββατο. Άλλωστε, ο Στέφανος Κασσελάκης το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media.

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο 35χρονος είναι Έλληνας του εξωτερικού και ήταν ένας από τους τρεις απόδημους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές

Ο αυτοδημιούργητος εφοπλιστής έρχεται να ταράξει τα νερά παρουσιάζοντας μία πολιτική πλατφόρμα στις αρχές της εβδομάδας αντικαθιστώντας μάλιστα την λέξη «Αριστερά» με τη λέξη «Ανασυγκρότηση».

Συγκεκριμένα, η πολιτική πλατφόρμα του Στέφανου Κασσελάκη φέρει τον τίτλο ««ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και περιλαμβάνει «έμπρακτες προτάσεις για τη Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση της χώρας», όπως: Διαφάνεια παντού, κατάργηση βουλευτικών προνομίων, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, επαγγελματικός στρατός με κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, τομές σε δικαιοσύνη, φορολογία, παιδεία.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Γεννήθηκα σε μία χώρα που, 35 χρόνια αργότερα, χάνει καθημερινά το στοίχημα με το αύριο. Που βλέπει τα παιδιά της να χάνονται άδικα ή να ξενιτεύονται για να έχουν προοπτική.

Πολιτεύομαι με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επειγόντως την πυξίδα του, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα.

Για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία. Και να αλλάξει ο ίδιος, εξελισσόμενος σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα στην υπηρεσία και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας.

Παράλληλα με τη δική του εσωτερική αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να θέσει ως στόχο να αλλάξει τη χώρα. Όχι να τη διαχειριστεί. Να την αλλάξει. Με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού.

Επειδή οι Έλληνες αξίζουν:

Ένα Κράτος διαφάνειας, λογοδοσίας, αξιοκρατίας, που θα είναι σύμμαχος και όχι δυνάστης του πολίτη, που θα παρέχει προστασία και ασφάλεια στους αδύναμους.

Ένα Κράτος που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν το όνειρό τους ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία και με τα ίδια μέσα, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους θέσης.

Πραγματική αλλαγή είναι η έμπρακτη αλλαγή. Γι’ αυτό η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρέπει να είναι «εφαρμοσμένη». Κάθε κρατική πολιτική πρέπει να πετυχαίνει έμπρακτους κοινωνικούς στόχους με τη βέλτιστη απόδοση.

Η χώρα χρειάζεται ανασυγκρότηση και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να αναδειχθεί σε Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης όλων των τομέων – τώρα!

Γι’ αυτόν το λόγο, παραθέτω ως αφετηρία κάποιες πρώτες προτάσεις, και σας καλώ να τις βελτιώσουμε, να τις συμπληρώσουμε μαζί και να τις επεκτείνουμε σε κάθε τομέα της πολιτικής και της κοινωνίας, μέσα από μία διαδραστική διαδικασία που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται τις αμέσως επόμενες μέρες.

Γιατί μόνο μέσα από συλλογική δράση μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση ο Στέφανος Κασσελάκης παραθέτοντας τις προτάσεις του.

Η νέα του ανάρτηση: Είμαι ενθουσιασμένος από την ανταπόκρισή σας

Σε νέα του ανάρτηση σήμερα στο Facebook, ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ενθουσιασμένος από την ανταπόκριση που είχε η πολιτική του πλατφόρμα «ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και διαβεβαιώνει ότι διαβάζει όλες τις προτάσεις που του στέλνουν.

To βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές 2023

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

