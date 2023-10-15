Το μήνυμα Σαμαρά για τη νίκη Πτωχού – «Η Πελοπόννησος μίλησε»

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε το δικό του μήνυμα για την επικράτηση του Δημήτρη Πτωχού στην Πελοπόννησο.

«Η Πελοπόννησος σήμερα μίλησε, η Πελοπόννησος σήμερα νίκησε, η Πελοπόννησος σήμερα έδωσε απαντήσεις, η Πελοπόννησος σήμερα αποφάσισε να πάει μπροστά με το Δημήτρη Πτωχό Περιφερειάρχη», είπε ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε όσα είπε:

