Νίκη Πτωχού στην Πελοπόννησο – «Θα την κάνουμε μαζί πρότυπο»

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είναι ο Δημήτρης Πτωχός ο οποίος με δήλωση του έστειλε το μήνυμα του για την επόμενη ημέρα μετά τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο μήνυμα του «οι πολίτες αποφάσισαν να πάμε την Πελοπόννησο μπροστά. Μετά από τόσο σπουδαία νίκη να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες που μας στήριξαν, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους υποψηφίους του συνδυασμού του και τους συνεργάτες του για τη σκληρή δουλειά που έκαναν αλλά και την οικογένειά του, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τέλος ευχαρίστησε και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

«Η Πελοπόννησος αξίζει περισσότερα» είπε χαρακτηριστικά. «Αφήνουμε πίσω την τοξικότητα του χθες, να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Πιστεύω στην πολιτική που ενώνει τις δυνάμεις. Μαζί θα πάμε πιο μακριά πρόσθεσε».

