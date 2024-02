Θερμή συνάντηση είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομόλογο του Άντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Παρασκευή 9/2. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτής ο υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis», που εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Η συνάντηση ήταν σε εξαιρετικό κλίμα όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις των δυο τους μετά από αυτήν, με Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Άντονι Μπλίνκεν να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και για τα F-35 που θα δοθούν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ αλλά και κάποια ακόμη θέματα που αφορούσαν τόσο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Τη σημασία που έχει ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που εμφανίζονται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Αμερικανό ομόλογο του ‘Αντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis



🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt