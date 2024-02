Με την τελετή υπογραφής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis», που εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται πως μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο συμμετείχαν η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis



🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt