Συνάντηση Λιβάνιου με την υπουργό Δημόσιας Διοίκησης της Σερβίας

Στο υπουργείο Εσωτερικών βρέθηκε σήμερα η υπουργός Δημόσιας Διοίκησης της Σερβίας, Σνεζάνα Πάουνοβιτς, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης και των διμερών επαφών του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, τον περασμένο Ιούνιο στο Βελιγράδι, όπου είχε συζητηθεί η συνέχιση της άριστης συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνοριακών ελέγχων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε ειδική μνεία και στο θέμα της αναβάθμισης των χερσαίων συνοριακών σταθμών, υπογραμμίζοντας ότι προχωράει με ταχείς ρυθμούς η επένδυση στο Σταθμό των Ευζώνων, ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπου αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου, το οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές, σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές.

Κατά τη σημερινή επίσκεψη της κας Πάουνοβιτς στο Υπουργείο Εσωτερικών, τέθηκαν επί τάπητος ακόμα μία σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν Ελλάδα και Σερβία, όπως η εντατικότερη συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς πρέπει να επισημανθεί πως ήδη -έως σήμερα- 27 δήμοι της Σερβίας έχουν προχωρήσει σε αδελφοποίηση με αντίστοιχους δήμους της Ελλάδας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, αναφέρθηκε στο πρόσφορο έδαφος συνεργασίας που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία, για την περαιτέρω ανάπτυξη σε θέματα ανταλλαγής καλών πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Στη σημερινή συνάντηση παρευρέθηκε και το προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, υπό τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, τον α’ αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και το μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρο της επιτροπής ψηφιακής διακυβέρνησης κ. Θανάση Μαμάκο, ενώ όπως γνωστοποιήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο Βελιγράδι έχει προγραμματιστεί ευρεία συνάντηση αντιπροσωπειών δήμων από την Ελλάδα και τη Σερβία, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσκοπώντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες με βάση την αλληλεγγύη.