Στη Μυτιλήνη για να στηρίξει τον Στεφανή ο Μητσοτάκης: «Κερδίσαμε 7 περιφέρειες, μπορούμε περισσότερες»

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Αλκιβιάδη Στεφανή.

«Όταν είχαμε ξαναβρεθεί εδώ σε αυτόν τον χώρο μετά την ανακοίνωση της στήριξης της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα του Στρατηγού, του Αλκιβιάδη Στεφανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ξεκινούσαμε έναν δρόμο, ο οποίος σε πολλούς από εσάς μπορεί να φαινόταν ακόμα δύσκολος. Πράγματι, το να παρέχεις πολιτική στήριξη σε ένα πρόσωπο που δεν είναι ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης, που διεκδικεί την Περιφέρεια, δεν είναι ποτέ μία εύκολη απόφαση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα αισθάνομαι περισσότερο παρά ποτέ δικαιωμένος γι’ αυτή την επιλογή μας», ανέφερε στις πρώτες του κουβέντες ο πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε πως πήγε στη Μυτιλήνη απευθείας από τη Βάρνα για να επαναλάβει πόσο σημαντική θεωρεί την εκλογή του Αλκιβιάδη Στεφανή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

«Δεν αφήνουμε πράγματα στη μέση, όντως. Κι επειδή έχουμε μία καλή εμπειρία στο να κερδίζουμε εκλογές, είμαι σίγουρος ότι και αυτή τη φορά πάλι νικητές θα είμαστε. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε πολιτικό περιεχόμενο στις εκλογές για τις 13 Περιφέρειες και νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή μας την επιλογή», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και σημείωσε: «Οι Έλληνες πολίτες με τον τρόπο τους επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας τις επιλογές τις οποίες κάναμε και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Σε κάποιες δε, πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν και άκρως εντυπωσιακά. Στην Αττική ξεπεράσαμε το 45%, στην Κεντρική Μακεδονία ξεπεράσαμε το 60%. Αν θα σας έλεγα πριν από πέντε χρόνια ότι ο υποψήφιος Περιφερειάρχης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μία Περιφέρεια η οποία ήταν ανέκαθεν αριστερόστροφη, θα έπαιρνε 60%, -γιατί αυτό το ποσοστό πήραμε- θα λέγατε μάλλον ότι έχω βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Πετύχαμε όμως και αυτό μας τον στόχο, κερδίσαμε 7 Περιφέρειες από την πρώτη Κυριακή, αλλά προφανώς δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες Περιφέρειες και να στηρίξουμε εκείνους τους Περιφερειάρχες στους οποίους δώσαμε ανοιχτή πολιτική στήριξη».

Μιλώντας για τον Αλκιβιάδη Στεφανή είπε ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μεθοδικός, εξαιρετικά οργανωμένος. «Νομίζω το διαπιστώσατε κι εσείς εδώ από τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε όλη του την προεκλογική εκστρατεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα για το Βόρειο Αιγαίο, έχει πάθος για αυτό το οποίο κάνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι ένας εξαιρετικός Περιφερειάρχης.

Και χρειαζόμαστε, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, Περιφερειάρχες οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο κεντρικό μήκος κύματος με την κυβέρνηση. Διότι οι Περιφερειάρχες θα κληθούν να διαχειριστούν σημαντικούς πόρους. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μοιραζόμαστε το ίδιο αναπτυξιακό όραμα για τις Περιφέρειες της χώρας.

Πόσω μάλλον όταν συζητάμε για μια πολύ ευαίσθητη Περιφέρεια όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο. Διότι εδώ το διακύβευμα δεν είναι μόνο η αναπτυξιακή δυναμική, εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα εθνικού περιεχομένου τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε», υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βλέπετε, αυτή τη στιγμή, τα τραγικά γεγονότα τα οποία εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας. Αυτή την αδιανόητη επίθεση με απίστευτες εικόνες βαρβαρότητας εις βάρος απλών Ισραηλινών πολιτών. Μια επίθεση την οποία καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή με τον πιο απερίφραστο τρόπο, αναγνωρίζοντας απόλυτα το δικαίωμα στο Ισραήλ σε αυτοάμυνα.

Όμως όλα αυτά μπορούν να έχουν άλλες παράπλευρες εξελίξεις. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα το 2019 θέσαμε ως κεντρικό στόχο την επιβολή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής και σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε το στόχο μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμάστε την κατάσταση που επικρατούσε εδώ στα νησιά σας και το τι συμβαίνει σήμερα. Για να μην βρεθούμε όμως πάλι αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις, θα πρέπει να επιμείνουμε ακριβώς σε αυτή τη γραμμή την οποία έχουμε χαράξει. Δίκαιη αλλά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων.

Έκανα μεγάλη προσπάθεια, φίλες και φίλοι, για να μπορέσω να πείσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει επιτέλους το αυτονόητο. Δεν θα είναι οι άθλιοι διακινητές αυτοί που θα καθορίζουν ποιος μπαίνει στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και έχουμε πια μια συνολική ευρωπαϊκή στήριξη σε αυτή την πολιτική την οποία ακολουθούμε. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, την πολυπλοκότητα των προκλήσεων και καταλαβαίνετε γιατί ειδικά εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, αυτή η μάχη έχει την ξεχωριστή της σημασία», συμπλήρωσε.

Και κλείνοντας την ομιλία του ζήτησε από όλες και όλους να κάνουν την τελική προσπάθεια. «Πιστεύω, ότι εάν μας λέγατε πριν από δύο μήνες ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό το οποίο έβγαλε η χθεσινή κάλπη, μάλλον θα λέγατε ότι είμαστε πάλι υπερβολικά αισιόδοξοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πετύχαμε, όμως, να μπορέσει ο Αλκιβιάδης και ο συνδυασμός του να μπει καθαρά πρώτος στον δεύτερο γύρο και τώρα, την επόμενη Κυριακή θα πάμε όλοι να τον εκλέξουμε Περιφερειάρχη. Να αφήσουμε στην άκρη παρακαλώ τις όποιες στεναχώριες, τις όποιες πίκρες που πάντα, το γνωρίζω καλά, μπορεί να υπάρχουν όταν μιλάμε για τοπικές εκλογές. Είμαι κι εγώ αρκετά χρόνια στην πολιτική για να ξέρω ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή να δούμε το μείζονα στόχο και ο μείζονας στόχος δεν είναι άλλος από το να κερδίσουμε την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Κλείνω λέγοντάς σας ότι αισθάνομαι και πάλι απόλυτα δικαιωμένος γι’ αυτήν την επιλογή την οποία κάναμε και είμαι σίγουρος ότι το βράδυ της Κυριακής εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο, εδώ, στη Μυτιλήνη θα γιορτάσουμε μαζί μια μεγάλη νίκη και ο Αλκιβιάδης θα είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης», ανέφερε.

«Εκείνο το οποίο προσφέρουμε είναι σκληρή δουλειά, όραμα, σχέδιο, μία δυνατότητα να ονειρευτούν ακουμπώντας πάνω στο όραμα της Περιφέρειας. Μία Περιφέρεια με εξωστρέφεια, μία Περιφέρεια η οποία θέλει να κρατήσει τους νέους ανθρώπους εδώ στα νησιά, θέλει οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την οικογένειά τους εδώ, θέλει να έχουν τη δυνατότητα να ονειρευτούν και να είναι περήφανοι για τον τόπο τους. Και αυτό εμείς θα τους το εξασφαλίσουμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στον χαιρετισμό του.

«Επί 45 χρόνια, εκείνο το οποίο έκανα ήταν να φροντίζω για την ασφάλεια της χώρας, αλλά τι καλύτερος τρόπος να φροντίζεις για την ασφάλεια μέσα από την πρόοδο και την ευημερία; ‘Αρα, λοιπόν, και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ασφαλίσουμε τον τόπο μας, εκμεταλλευόμενοι πιστώσεις εθνικές αλλά και πιστώσεις ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να θωρακιστούμε. Γιατί η επένδυση, η πρόοδος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να είμαστε ασφαλείς.

Περίεργη η εποχή που ζούμε. Προβλήματα πολλαπλά, η Κλιματική αλλαγή μάς φέρνει καθημερινά και μία κρίση να διαχειριστούμε και δυστυχώς η Περιφέρεια δεν έχει αναλάβει τα αναγκαία μέτρα που όφειλε και πρέπει να λάβει.

Είναι το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε την επόμενη μέρα, μαζί με -το έχω πει από την πρώτη στιγμή αυτό- εκείνο το οποίο θέλω και το θέλουμε όλοι, είναι ο πολίτης του Βορείου Αιγαίου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην Περιφέρεια. Να ξέρει ότι όταν θα πάει εκεί θα βρει τον υπάλληλο να τον εξυπηρετήσει, αυτό θα γίνει στην ώρα του, θα έχει ένα χειρισμό και μία αντιμετώπιση με σεβασμό. Όταν θα στέλνει μία επιστολή θα ξέρει ότι η Περιφέρεια θα του απαντά, όταν θα ψάχνει να βρει κάποιον στο τηλέφωνο θα ξέρει ότι θα τον βρει στην άλλη άκρη του σύρματος.

Αυτό είναι μία δέσμευσή μας, διότι η οργάνωση, η αποτελεσματικότητα, η γρήγορη λήψη απόφασης, η διαχείριση καταστάσεων κρίσεως, είναι κάτι το οποίο έχουμε μάθει να κάνουμε σε όλη μας τη ζωή», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περιπολικό σκάφος ΛΣ 900 «Μαρίνος Ζαμπάτης», συνομίλησε με στελέχη του Λιμενικού Σώματος ευχαριστώντας τα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την προστασία των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποια έξοδος της Αττικής Οδού κλείνει το βράδυ

Ο Παράδεισος των κυριών – Δευτέρα (9/10): O Φώτης εμφανίζεται με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο απ’ ότι τον έχουμε συνηθίσει