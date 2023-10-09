Μητσοτάκης για Ισραήλ: Αυτό το μακελειό πρέπει να τελειώσει

Στις εξελίξεις στο Ισραήλ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Σύνοδο Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.

«Καταδικάζουμε τις φρικτές εικόνες, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» τόνισε για να προσθέσει λέγοντας ότι «αυτό το μακελειό πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όπως η Ευρώπη και όλος ο πολιτισμένος κόσμος καταδικάζουμε τις φριχτές εικόνες με πυρά εναντίον αμάχων, με απαγωγές αθώων πολιτών και με περιστατικά σκύλευσης νεκρών. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτό το μακελειό πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αθήνα, Σόφια και Βουκουρέστι αντιμετωπίζουν όλα τα καίρια θέματα από θέσεις οι οποίες συγκλίνουν», είπε στη συνέχεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, «κι αυτό αποτυπώνεται καθαρά και στην κοινή διακήρυξη την οποία μόλις υπογράψαμε, εστιάζοντας στη νέα μορφή που μπορεί να πάρει η τριμερής σύμπλευση και πώς αυτό το σχήμα μπορεί να αξιοποιηθεί εντός της ΕΕ ή άλλων διεθνών οργανισμών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γρηγόρης Λέων “έφαγε” τη Μαρίνα Πατούλη στον δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Τριετίες: Οι μισθοί που αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου του 2024 – Αυτή είναι η εγκύκλιος