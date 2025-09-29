Σωκράτης Φάμελλος: Το πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το 2023

Στη δημοσιότητα δόθηκε το Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, ανάμεσά τους και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, για το 2022, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ εκ των οποίων 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση, 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος για το οικονομικό έτος 2022

Έναν χρόνο μετά – στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ.

Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος για το οικονομικό έτος 2023