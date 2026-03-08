Σκέρτσος: Οριστικός και απολύτως εφικτός ο σημερινός σχεδιασμός για ανάπλαση της ΔΕΘ

Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι το αποκλειστικό θέμα συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, στη «Μακεδονία της Κυριακής».

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και «εφόσον δεν υπάρξουν εξωγενείς παράγοντες, η έναρξη της κατασκευής εκτιμάται πως θα ξεκινήσει στο τέλος του 2026 με αρχές του 2027 και θα διαρκέσει περί τα τρία έτη», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και τονίζει ότι «ο σημερινός σχεδιασμός είναι οριστικός, αλλά το πιο σημαντικό: Είναι απολύτως εφικτός».

Πρόκειται, όπως εξηγεί σε άλλο σημείο, για «ένα σχέδιο με εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση και αποτελεί μια σαφώς πιο “πράσινη” εκδοχή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά, το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει:

– Κατασκευή δύο νέων κτιρίων, αντί για τέσσερα με πέντε που αρχικά είχαν προβλεφθεί.

– Διατήρηση και ανακαίνιση του Βελλιδείου.

– Δεν κατασκευάζεται ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο.

– Η μείωση στην ανωδομή, δηλαδή στο “τσιμέντο” (κτιριακό όγκο) που θα βλέπαμε, ξεπερνά το 50%, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

– Σήμερα οι φυτεύσεις εντός του χώρου ανέρχονται σε περίπου 7.000 τ.μ. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα από 100.000 τ.μ. πρασίνου και ανοικτών υπαίθριων εκτάσεων: Άνω του 70% της συνολικής επιφάνειας θα αποδοθεί σε πράσινο και αδόμητο χώρο.

– Διατηρούνται σημαντικά τοπόσημα, όπως το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ένα μικρό περίπτερο ιστορικής αξίας, το ESSO PAPPAS και φυσικά ο Πύργος του ΟΤΕ».

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης απασχολεί η συγκέντρωση υπογραφών με το αίτημα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος. Επ’ αυτού ο κ. Σκέρτσος απαντά ως εξής: «Θεωρώ το ερώτημα αυτό πλέον εκτός θέματος και – αν θέλετε – πολιτικά «εκ του πονηρού», πολύ απλά διότι το αίτημα για μια πιο πράσινη και φιλική στην κλίμακα της πόλης ανάπλαση απαντήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Μέρος αυτής της συλλογής υπογραφών επομένως, που είχαν ξεκινήσει να συλλέγονται αν δεν κάνω λάθος πριν το περσινό καλοκαίρι, αφορά ένα άλλο σχέδιο που πλέον δεν υπάρχει.

Ακούσαμε τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας και για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο αρχικός σχεδιασμός αναπροσαρμόστηκε. Τώρα τα “γκόλποστ” μετακινούνται ξανά εκτιμώ για λόγους πρωτίστως αντιπολιτευτικούς που έχουν ως στόχο την καθυστέρηση ενός ακόμη μεγάλου έργου ανάπλασης στην πόλη. Το ίδιο το περιεχόμενο άλλωστε του ζητούμενου δημοψηφίσματος δεν έχει βάση, καθώς δεν υπάρχει ακίνητο στη Σίνδο που να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια χρήση (ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου έχει κάνει σαφές με δήλωση του ότι το προορίζει για ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας), δεν υπάρχει καμία ώριμη τεχνική και οικονομική εκτίμηση για το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος, καμία μελέτη βιωσιμότητας ούτε βεβαίως και εγκεκριμένος προϋπολογισμός. Αντιθέτως, όλα αυτά υπάρχουν για το νέο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ εντός της πόλης».

Ακόμη, «οι φορείς που υποστηρίζουν την έξωση της έκθεσης εκτός κέντρου έρχονται με καθυστέρηση να υιοθετήσουν μια τάση που είδαμε όντως τις προηγούμενες δεκαετίες να συμβαίνει σε πόλεις του εξωτερικού, αλλά πλέον θεωρείται αποτυχημένη. Η νέα τάση παγκοσμίως ως προς τον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό είναι η ανάπτυξή τους στο κέντρο των πόλεων, καθώς διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο των εκθέσεων εκτός αστικού ιστού περιορίζει τις δευτερογενείς οικονομικές ωφέλειες και τη διασύνδεση με την πόλη. Είναι σαφές από τα παραδείγματα της Βαρκελώνης, του Μιλάνου, της Σιγκαπούρης ότι η κυρίαρχη πολεοδομική τάση ως προς τη χωροθέτηση των εκθέσεων ευνοεί την ενσωμάτωση και όχι την απομόνωση».

«Θα το πω, λοιπόν, όπως το αισθάνομαι και ως Θεσσαλονικιός: Μιλάμε ξεκάθαρα για αντιπολιτευτική γυμναστική με τον μανδύα δήθεν της συμμετοχικής δημοκρατίας για ένα ζήτημα που αφενός έχει συζητηθεί εκτενώς και αφετέρου -και πιο σημαντικό όλων- δεν διαθέτει ουσιαστική εναλλακτική πρόταση. Παρά μόνο δημιουργεί άλλο ένα πεδίο αντίστασης και αναστάτωσης στην πόλη, σαν αυτό που είχαμε δει παλιότερα στο μετρό Θεσσαλονίκης ή στο flyover και τώρα στη ΔΕΘ. Κάποιοι, απλά, θα βρίσκουν μονίμως νέες αντιρρήσεις ακόμη κι όταν έχουν απαντηθεί οι προηγούμενες μόνο και μόνο για να δικαιολογούν την αντιπολιτευτική τους ύπαρξη.

Όπως αποδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε “και μετρό και αρχαία”, έτσι ακριβώς μπορούμε να έχουμε και μια σύγχρονη πράσινη έκθεση και ένα ολοκαίνουριο μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο εντός της πόλης», προσθέτει ο κ. Σκέρτσος.

Τέλος, ζητά «να μην ξεχνάμε ότι η ανάπλαση υλοποιείται μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου, ενός φορέα που διαχειρίζεται σήμερα περισσότερες από 85 δράσεις, που αφορούν έργα και προμήθειες εθνικής στρατηγικής σημασίας, ωριμάζοντας και δημοπρατώντας για την ελληνική κυβέρνηση περισσότερους από 900 διαγωνισμούς αξίας άνω των 9 δισ». «Η ανάπλαση έχει ανατεθεί δηλαδή σε έναν φορέα με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε μεγάλα εθνικά έργα», κλείνει τη συγκεκριμένη απάντησή του ο υπουργός Επικρατείας.