Σκέρτσος: “Κατά μισό έως δύο μισθούς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα για κάθε εργαζόμενο”

Τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, δίνοντας, ταυτοχρόνως, και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης.

Εισαγωγικά, «η ΔΕΘ είναι η συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2019 και πλέον αποδίδει καρπούς», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού «πολύ σημαντικές για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί επιστρέφουμε ένα πολύ σημαντικό μέρισμα ανάπτυξης που ενισχύει τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων συμπολιτών, των νέων ανθρώπων, των κατοίκων της περιφέρειας, των ορεινών και των νησιωτικών κοινοτήτων, κι αυτό γίνεται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων της χώρας. Χωρίς, δηλαδή, να χρεώσουμε τις νεότερες γενιές, χωρίς να δημιουργούμε ελλείμματα, χωρίς να εκθέτουμε τη χώρα σε κίνδυνο επιτήρησης, όπως ζήσαμε κατά το παρελθόν.

Και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αντιμετωπίζοντας το μακροχρόνιο, διαχρονικό, διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας: Τη φοροδιαφυγή, την παραοικονομία».

Όπως εξήγησε δε, στη συνέχεια, αυτό «το μεγαλύτερο πακέτο φορολογικών μεταρρυθμίσεων στη φορολογία εισοδήματος» έχει ως αποτέλεσμα «να επιστρέφει από μισό έως δύο μισθούς σε κάθε εργαζόμενο, αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα».

«Αυτό αντιμετωπίζει κατά ένα μέρος -όχι το σύνολο- και το ζήτημα της ακρίβειας. Όταν έχουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη μπορούμε να κάνουμε περισσότερες επιλογές. Έχουμε περισσότερες οικονομικές δυνατότητες. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυτό. Χρειάζονται παρεμβάσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές, κι έχουν γίνει και τέτοιες παρεμβάσεις. Και στην αγορά ενέργειας και στην τραπεζική αγορά και στην ασφαλιστική αγορά και στην ακτοπλοϊκή αγορά. Δίνουμε μάχη, δηλαδή, σε όλα τα μέτωπα», τόνισε.

Ειδικά στο στεγαστικό ζήτημα «τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τώρα δεν είναι τα μοναδικά. Πριν από κάποιους μήνες, τον Μάιο, ανακοινώθηκε ένα ακόμη πακέτο στήριξης των εισοδημάτων και των οικογενειών, με στόχευση ειδικά στο στεγαστικό ζήτημα. Επιστέφουμε ένα ενοίκιο στα δώδεκα από αυτόν τον Νοέμβριο στο 80% των ενοικιαστών.

Περίπου 1 εκατ. πολίτες που νοικιάζουν σπίτια θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω. Δεν είναι το μόνο μέτρο, υπάρχουν και παρεμβάσεις στα φοιτητικά ενοίκια όπου εκεί δίνουμε ως και 2.500 ευρώ. Αν συγκατοικεί ένας φοιτητής με συμφοιτητή του (παίρνουν) περίπου 5.000 ευρώ ετησίως για να ενοικιάσουν ένα σπίτι εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας. Γίνονται παρεμβάσεις στο στεγαστικό ζήτημα, που αθροίζονται σε 6,5 δισ. ευρώ. Πάνω από 44 μέτρα», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως δήλωσε, «τα μέτρα έχουν φέρει αποτέλεσμα», φέρνοντας το παράδειγμα των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2». Αυτά έχουν δικαιούχους 30.000 νοικοκυριά, συνολικά. «Από αυτούς 20.000 έχουν αξιοποιήσει το εργαλείο, έχουν αγοράσει τη δική τους πρώτη κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι χάρη στη συνδρομή του κράτους πληρώνουν χαμηλότερη δόση στεγαστικού από αυτό που πλήρωναν ως ενοίκιο. Απομένουν άλλα 10.000 δάνεια, τα οποία είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα να αξιοποιηθούν.

Το στεγαστικό είναι τεράστιο ζήτημα, είναι διεθνές, δεν είναι μονο εθνικό πρόβλημα. Αυτήν τη στιγμή σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου υπάρχει οξύτατο στεγαστικό ζήτημα, υπάρχει μια περιορισμένη προσφορά ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Αυτό αυξάνει τις τιμές», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός, συνδέοντάς το με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το Σάββατο, «όταν λέμε ότι μηδενίζουμε τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στα χωριά», αυτό πέρα από το προφανές κέρδος, την αποκέντρωση, δηλαδή, «έχει ένα ακόμη αποτέλεσμα: Θα μείνουν κενά κάποια από τα διαμερίσματα στις πόλεις».

Στο θέμα του ΦΠΑ, η πρώτη παρατήρηση του κ. Σκέρτσου ήταν ότι «οφείλουμε να έχουμε αυξημένη ευαισθησία ειδικά για την ακριτική Ελλάδα. Υπήρχε μια πολιτική που εφαρμοζόταν σε πέντε νησιά, τα οποία είχαν δεχθεί και τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις από το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα».

Τώρα, όμως, αποφασίστηκε η επέκταση του μέτρου «και στα υπόλοιπα νησιά του βορείου, νοτίου και ανατολικού Αιγαίου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που δίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ να εφαρμοσθεί σε άλλες περιοχές της χώρας», διευκρίνισε, επιμένοντας, πάντως, ότι «ως προς τον ΦΠΑ ειδικότερα, αυτή η κυβέρνηση τον έχει μειώσει σε πάρα πολλές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών: Μεταφορές, βρεφικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα κ.ά.».

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι απειλείται η χώρα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στον ΦΠΑ, απάντησε ότι είναι «καραμπινάτο fake και διαψεύσθηκε ήδη, από χθες, από το υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω σήμερα στην παρουσίαση (σ.σ. των μέτρων) που θα γίνει από την ηγεσία του υπουργείου, θα ξεκαθαρισθεί περαιτέρω».

Εξάλλου, «δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για κάποια χώρα, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας του ΦΠΑ, να υπαγάγει σε χαμηλό ή μηδενικό φορολογικό συντελεστή κάποια κατηγορία προϊόντων. Υπάρχει δυνατότητα ή προαίρεση. Είναι εθνική πολιτική, είναι εθνική νομοθεσία η υπαγωγή σε συντελεστές ΦΠΑ και δεν συντρέχει κανένας λόγος παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», συμπλήρωσε.

Ακολούθως και αλλάζοντας θέμα, ο υπουργός πρότεινε να δουν οι πολίτες τη μεγάλη εικόνα: «Αυτήν τη στιγμή, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες είναι ακυβέρνητες. Δεν έχουν πολιτική σταθερότητα, αντιμετωπίζουν οξύτατο δημοσιονομικό πρόβλημα. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, ουσιαστικά, είναι σε επιτήρηση, είναι υποχρεωμένες να μειώσουν δαπάνες και να αυξήσουν φόρους.

Εμείς, χάρη στην πολιτική σταθερότητα από το 2019 και χάρη σε μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση και πολιτική που εφαρμόζεται, πετυχαίνουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα επιστρέφουμε με γενναία μέτρα στην κοινωνία αλλά στο μέτρο που μπορούμε χωρίς να διακυβεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και υπευθυνότητα που πρέπει να δείχνουμε. Σημειώνουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος και, επιτέλους, για πρώτη φορά εφαρμόζουμε πολιτικές, οι οποίες έχουν γενεακό πρόσημο, χρειάζεται να στηρίξουμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους».

Στη συνέχεια, ο κ. Σκέρτσος αναγνώρισε ότι «η καθημερινότητα είναι αμείλικτη και δύσκολη για όλους», αλλά, όπως πρόσθεσε, «εμείς εφαρμόζουμε μια πολιτική που στοχεύει σε μια Ελλάδα με όλους, για όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν έξω. Το μεταρρυθμιστικό φορολογικό πακέτο που ανακοινώθηκε προχθές αφορά 4 εκατ. φορολογούμενους. Αφορά νέους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, νέες οικογένειες κ.ά.».

Σε αυτό το σημείο, απαντώντας και σε κριτική που έχει διατυπωθεί για το «καλάθι της ΔΕΘ», αντέτεινε ότι η μείωση στην κλίμακα φόρου «αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Ο ενδιάμεσος νέος συντελεστής στα ενοίκια αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συνδυαστικά όλα αυτά τα μέτρα αφήνουν κάτι, από ικανοποιητικό ως σημαντικό, στην τσέπη. Οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι τετράτεκνοι θα έχουν από ένα ως δύο μισθούς, καθαρούς, στην τσέπη ετησίως».

Στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση έχει απέναντί της διάφορα συμφέροντα, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση εφαρμόζει μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που θέλει να πετύχει ένα πράγμα: Να αλλάξει την Ελλάδα και να την κάνει μια πιο δίκαιη κοινωνία. Θα λειτουργούν οι θεσμοί, θα έχουμε ένα κράτος δικαίου αντί ένα κράτος ανομίας, θα λειτουργούμε υπέρ των πολλών και όχι των λίγων, των ολιγαρχών. Εμείς αυτήν τη μάχη δίνουμε. Δίνουμε μια μάχη για μια Ελλάδα με περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερη προοπτική».

Εν τέλει, «υπάρχουν συμφέροντα με μερίδιο ευθύνης και για τη χρεοκοπία της χώρας την προηγούμενη δεκαετία. Εμείς είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς. Εμείς είμαστε με τη μεσαία τάξη, με τους ανθρώπους που καθημερινά ξυπνάνε το πρωί για να βγάλουν το μεροκάματο και θέλουμε να κάνουν τη δική τους ζωή ευκολότερη, καλύτερη, με περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς και τα παιδιά τους. Η ανασφάλεια ότι οι νέοι άνθρωποι θα ζήσουν χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές πρέπει να φύγει. Εμείς για αυτό δουλεύουμε, η Ελλάδα να γίνει μια καλύτερη χώρα για την επόμενη γενιά».

«Τα συμφέροντα που έχουν συσσωρευμένη ισχύ, έχουν ένα σκοπό: Να διατηρήσουν αυτήν την ισχύ που έχουν. Εμείς πρέπει να κάνουμε αναδιανομή της ισχύος και του πλούτου υπέρ των πολλών. Αυτό δουλεύουμε και αυτό το πακέτο (μέτρων) που ανακοινώθηκε σε αυτό στοχεύει», κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας.