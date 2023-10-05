ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι ρόλοι στην ΚΟ – Που πάει ο Πολάκης

Την πρότασή του για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα σημαντικά πόστα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε ο νέος πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης, μετά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή.

Αναλυτικά:

Γραμματέας της ΚΟ η Θεοδώρα Τζάκρη

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο Νίκος Παππάς , ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Διονύσης Καλαματιανός

, ο και ο Διευθυντής της ΚΟ ο Γιώργος Τσίπρας

Συντονιστής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου, ο Παύλος Πολάκης

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, την πρόταση υπερψήφισαν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 15 έριξαν λευκό.

