ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι ρόλοι στην ΚΟ – Που πάει ο Πολάκης
Ποιοι αναλαμβάνουν νευραλγικά πόστα
Την πρότασή του για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα σημαντικά πόστα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε ο νέος πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης, μετά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή.
Αναλυτικά:
- Γραμματέας της ΚΟ η Θεοδώρα Τζάκρη
- Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο Νίκος Παππάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Διονύσης Καλαματιανός
- Διευθυντής της ΚΟ ο Γιώργος Τσίπρας
- Συντονιστής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου, ο Παύλος Πολάκης
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, την πρόταση υπερψήφισαν 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 15 έριξαν λευκό.
