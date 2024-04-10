ΣΥΡΙΖΑ: Ευχόμαστε στον κ. Ανδρουλάκη να συνεχίσει τα όνειρα για τη δεύτερη θέση

Τη δική του απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έστειλε με επίσημη ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στη συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα λεγόμενά του, ωστόσο, φανέρωσαν πως οι λεονταρισμοί περί “σκληρής αντιπολίτευσης” δεν είναι τίποτε περισσότερο από κούφια λόγια.

Κι αυτό γιατί ο κ. Ανδρουλάκης την ίδια στιγμή που χαρακτήριζε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως αναξιόπιστη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως υπονομευτή του κράτους Δικαίου, φάνηκε ότι εντέλει την εμπιστεύεται ως προς τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών. Μιλάμε για την κυβέρνηση που έχει μετατρέψει τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων του εξωτερικού σε πεδίο για προεκλογική προπαγάνδα, εκτός όλων των άλλων.

Κι ενώ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πάσχιζε να υποδυθεί τον μοναδικό αντίπαλο του Κυρ. Μητσοτάκη, εκτοξεύοντας λάσπη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέληξε στο αμίμητο: ότι δεν χρειάζονται πρόωρες εκλογές γιατί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει πολιτική!

Είναι πλέον ολοφάνερο ποιος κάνει πλάτες στη ΝΔ. Κατά τα άλλα, ευχόμαστε στον κ. Ανδρουλάκη να συνεχίσει τα όνειρα για τη δεύτερη θέση. Τζάμπα είναι, άλλωστε.​

