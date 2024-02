Τη σημασία που έχει ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που εμφανίζονται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Αμερικανό ομόλογο του ‘Αντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Περιγράφοντας τις πιεστικές διεθνείς προκλήσεις, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, στη μετανάστευση και στις πανδημίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης, στάθηκε στην αστάθεια που προκαλούν οι διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τον Νότιο Καύκασο και από τη Γάζα έως την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή του Σαχέλ, οι οποίες είπε ότι υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια και απειλούν τις ζωές αθώων πολιτών.

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis



🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt