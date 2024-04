Με τους επικεφαλής εταιρειών και ενώσεων μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών που βρίσκονται στη χώρα μας, συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/4) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μας δίνεται μια ευκαιρία να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα τόσο σε επίπεδο εθνικών πολιτικών όσο και σε επίπεδο δυνητικών παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό περιβάλλον».

«Ζούμε σε ένα αρκετά περίπλοκο περιβάλλον. Κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο στην προσπάθεια παροχής στους πολίτες μας σε καινοτόμα φάρμακα αλλά και σε γενόσημα στην καλύτερη δυνατή τιμή, διασφαλίζοντας ότι προστατεύουμε τους πολίτες μας από διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενώ προσπαθούμε να στηρίζουμε την καινοτομία και τις εταιρείες για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων».

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση «είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί η καινοτομία στην Ελλάδα. Αυτό, είναι ένας τομέας που δίνουμε μεγάλη έμφαση».

«Η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτομίας»

Από την πλευρά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών μίλησε ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος δήλωσε ότι επελέγη η Ελλάδα για την ετήσια συνάντηση τους γιατί είναι σταθερός υποστηρικτής της καινοτομίας. «Με την παρουσία μας εδώ κάνουμε μια δήλωση για το πόσο ευχαριστημένοι είμαστε», σημείωσε ο κ. Μπουρλά.

«Η Ελλάδα έχει λάβει πολύ ξεκάθαρη θέση σε ότι αφορά τις σημαντικές διαστάσεις της προώθησης της καινοτομίας και της πρόσβασης στα φαρμακευτικά σκευάσματα» πρόσθεσε. Επιπλέον, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer «μπαίνουμε σε μια εποχή επιστημονικής αναγέννησης διότι έχουμε εξελίξεις στην τεχνολογία και στην βιοτεχνολογία και αυτό θα μας οδηγήσει σε σημαντικές ιατρικές καινοτομίες την επόμενη δεκαετία».

Και όπως πρόσθεσε, αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένες επενδύσεις. «Πάνω από 250 δισ. δολάρια έχουν επενδυθεί στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας από την φαρμακευτική βιομηχανία. Οι μεγαλύτερες εταιρείες της βιομηχανίας αυτές είναι εδώ παρούσες. Αυτή τη στιγμή η μερίδα του λέοντος των επενδύσεων βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 3 χρόνια, η διαφορά στις επενδύσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν περίπου 2 δισ.». Επιπλέον, όπως δήλωσε οι επενδύσεις το 2023 υπολογίζονται σε άνω των 50 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ χαρακτηρίζοντάς το «ως μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που έλαβαν μέρος στις συνομιλίες ο κ. Μπουρλά δήλωσε ότι καταλαβαίνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, καθώς «αποτελεί εξαιρετικό περιβάλλον για την προώθηση της καινοτομίας».

Ο κ. Μπουρλά έκανε ιδιαίτερα αναφορά στις φιλικές προς τη καινοτομία πολιτικές και στην προστασία της πνευματικής περιουσίας: «Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι επενδύσεις, αν είναι να γίνουν, πρέπει να αισθανθεί κάποιος ότι αυτή η άυλη περιουσία τυγχάνει προστασίας».

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer δήλωσε προς τον πρωθυπουργό: «Ζητούμε τη στήριξη σας σε εθνικό επίπεδο βεβαίως, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Η φωνή της Ελλάδας ήταν μια φωνή που ίσως στο παρελθόν να μην τύγχανε σεβασμού. Πλέον, όμως, είναι μία από τις φωνές που τυγχάνουν του μεγαλύτερου σεβασμού και εκτίμησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων όσων πέτυχε η χώρα βγαίνοντας από την σκοτεινή περίοδο της χρηματοοικονομικής ύφεσης».

Μητσοτάκης: «Χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να διορθωθεί»

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας στον Άλμπερτ Μπουρλά, τόνισε: «Τα ζητήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των προεκλογικών μας τοποθετήσεων ενόψει των ευρωεκλογών. Το λέω αυτό γιατί για εμάς, για την κυβέρνησή μου, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αυτό πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας για τον επόμενο ευρωπαϊκό εκλογικό κύκλο. Χάνουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρώπη, αποτυγχάνουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις αιχμής, υστερούμε σε κορυφαίους δείκτες καινοτομίας, σίγουρα σε σχέση με τις ΗΠΑ, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.

Είναι βέβαιο ότι θα ασκήσουμε μεγάλη πίεση στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επικεντρωθούν σε αυτά τα ζητήματα. Έρχονται δύο εκθέσεις οι οποίες θα συζητηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αφορούν στην ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, που κατά τη γνώμη μας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο πιστεύουμε μερικές φορές.

Από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης, και όσον αφορά εμένα προσωπικά, στο βαθμό που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα θέματα αυτά θα είναι στην κορυφή της ατζέντας μας για τον επόμενο ευρωπαϊκό εκλογικό κύκλο».

Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθηγητής Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ Αριστείδης-Θωμάς Δοξιάδης, το μέλος της ομάδας εργασίας «A Roadmap for Creating an Innovation-Based Biopharma Industry in Greece» Σίμος Συμεωνίδης και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεράστιος σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες τραυματίες (vids)

Άγιοι Ανάργυροι -Μαρτυρία στο DEBATER: «Ο 39χρονος έκανε κύκλους γύρω από το σπίτι της 28χρονης την ημέρα της δολοφονίας»