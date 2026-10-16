Πηγές Προεδρίας της Δημοκρατίας για Γκιλφόιλ: “Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για αποχαιρετιστήρια συνάντηση απερχόμενων πρέσβεων”

Διευκρινήσεις για την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσαν πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή υποχρέωση οποιουδήποτε πρέσβη που αποχωρεί από την Ελλάδα να επισκέπτεται την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επικαλείται πηγές από την αμερικανική πρεσβεία και το περιβάλλον του Έλληνα Προέδρου Κωσταντίνου Τασούλα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν πρόκειται να έχει την εθιμοτυπική αποχαιρετιστήρια συνάντηση που προβλέπεται για τους απερχόμενους πρέσβεις, καθώς η αποχώρησή της ήρθε έπειτα από σειρά αποκαλύψεων για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της.

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Όπως επισημαίνεται από πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η αποχώρηση πρέσβη δεν είναι αντίστοιχη της κατάθεσης διαπιστευτηρίων κατά την έλευσή του. Κάποιοι πρέσβεις που αποχωρούν, αν θέλουν, ζητούν ακρόαση από την Προεδρία για να αποχαιρετήσουν τον Πρόεδρο, όπως για παράδειγμα έκανε πρόσφατα ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ. Οι επισκέψεις αυτές δεν ορίζονται από πρωτόκολλο και καλύπτονται μόνο φωτογραφικά.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει αποστείλει στο Προεδρικό Μέγαρο αίτημα επίσκεψης της απερχόμενης πρέσβεως.

Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται αναληθείς οι πληροφορίες που αναπαράγονται στον ελληνικό και διεθνή Τύπο και υποστηρίζουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αποχαιρετισμού της Γκιλφόιλ με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.