Τζέι ντι Βανς για Γκιλφόιλ: “Αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο είναι κατάπτυστο – Θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες”

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς σχετικά με τις αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που οδήγησαν στην αποπομπή της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί το Σάββατο στην εκπομπή «CBS Evening News», ο Τζέι Ντι Βανς εμφανίζεται να λέει ότι όποιος «πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο» θα πρέπει να «υφίσταται τις συνέπειες».

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Με αφορμή τις αναφορές του δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη στα δημοσιεύματα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την καταγγελία ότι ζήτησε από έναν άνδρα, ο οποίος αναζητούσε βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ, να της μεταφέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος 100.000 δολάρια, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Καταρχάς, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και κατάπτυστο και θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες».

Στη συνέχεια, ωστόσο, πρόσθεσε: «Θέλω να σχηματίζω άποψη για τέτοια ζητήματα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που διάβασα».

Στην ερώτηση, τέλος, εάν η αμερικανική κυβέρνηση θα συμμορφωνόταν με τυχόν κλητεύσεις για την υπόθεση της Κίμπερλ Γκιλφόιλ, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε: «Φυσικά και θα συμμορφωθώ. Κοιτάξτε, εννοώ, εμείς τηρούμε τον νόμο».