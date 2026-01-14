ΠΑΣΟΚ: «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της ΝΔ, κα. Σδούκου»

«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του για την ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

«ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κα. Σδούκου, που τις ‘πατέντες’ των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το ‘γαλάζιο’ πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ειδικότερα και ρωτά: «Έχετε αλήθεια κάτι να μας πείτε για το ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη που έστρωσε το χαλί στους ‘γαλάζιους φραπέδες’;».

«Ούτε ένα επιχείρημα δεν βρήκατε να βάλετε στην ανακοίνωση σας για να υπερασπιστείτε τον υπουργό σας;», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.