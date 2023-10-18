ΠΑΣΟΚ: «Προσχώρησε στη δημιουργική λογιστική ο κ. Μητσοτάκης»

Θέση για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 πήρε το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Γραφείο Τύπου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρωθυπουργός στην αποψινή του συνέντευξη μίλησε με τη γνωστή του αλαζονεία περιφρονώντας το μήνυμα, που του έστειλε ο ελληνικός λαός την Κυριακή. Με πολυφορεμένα ευφυολογήματα επιχείρησε να κρυφτεί από το αδιαμφισβήτητο γεγονός της πολιτικής του ήττας στην κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Φαίνεται μάλιστα ότι προσχώρησε στη «δημιουργική λογιστική» δηλώνοντας ότι 12 από τους 13 εκλεγμένους περιφερειάρχες προέρχονται από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν θα αρχίσει το μέτρημα και των «γαλάζιων» δημάρχων, αυτή τη φορά ας μην ντραπεί να συμπεριλάβει και τον Αχιλλέα Μπέο, που υποστήριξαν ευθέως κυβερνητικά στελέχη και εκείνος με τη σειρά του ανταπέδωσε στηρίζοντας τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Αγοραστό.

Η αλαζονεία, οι εκβιασμοί των ψηφοφόρων, οι ανίερες συμμαχίες με την ακροδεξιά, ο ψευδεπίγραφος μεταρρυθμιστικός οίστρος και η αποδεδειγμένη αποτυχία του επιτελικού κράτους αποδοκιμάστηκαν ηχηρά από τους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι η αξιόπιστη αντιπολιτευτική φωνή. Σταθερά προσανατολισμένη στα προβλήματα της κοινωνίας και όχι στις αυτοαναφορικές αγωνίες του κ. Μητσοτάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναγερμός στη Γαλλία: Εκκενώνονται έξι αεροδρόμια – Απειλές για βόμβα (vid)

Τρόμος σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας – 16χρονος “κάρφωσε” με κατσαβίδι δύο μαθητές