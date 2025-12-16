Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης στο πρώην ΞΕΝΙΑ Σάμου

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ Σάμου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 346.992 ευρώ, αναμένεται να οδηγήσουν στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη του κτιρίου ως Κέντρο Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης, μέσω της συνολικής στατικής ενίσχυσής του, με διατήρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του, στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλά και στην ενεργειακή αναβάθμισή του κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται συντήρηση της τοιχογραφίας του Φασιανού, διαμόρφωση χώρων υποδοχής και εκθεσιακού κέντρου, ατελιέ για τους καλλιτέχνες, Κέντρο Πυθαγόρα που θα περιλαμβάνει ψηφιακή βιβλιοθήκη, ψηφιακό κέντρο για τον Αρίσταρχο, αναγνωστήριο και έκθεση μαθηματικών οργάνων, καθώς και Κέντρο Απόδημου Ελληνισμού.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.