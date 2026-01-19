Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Παπαθανάσης: “Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας”

Ύψους 3,8 εκατ. ευρώ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο νέο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εντάσσεται η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Πτολεμαΐδας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, στο έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.800.000 ευρώ, περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε το κτίριο να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, ενεργειακής κατανάλωσης και προσβασιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται νέα αρχιτεκτονική διαμόρφωση του συνόλου των βοηθητικών χώρων, κατασκευή w.c. ΑμεΑ, αντικατάσταση αθλητικού δαπέδου και ξύλινης επένδυσης τοίχων, κατασκευή και τοποθέτηση κερκίδων και πληροφοριακών πινακίδων, εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, καθώς και αθλητικός εξοπλισμός.

