Ακόμη τέσσερις υποψηφίους Ευρωβουλευτές ανακοίνωσε η Νίκη. Οι νέοι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Ασμαφυλίδου Γκέργκη Μαρία, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Σχεδιάστρια Αρχιτεκτονικής Χώρου

Ζλατίντση Παρασκευή, Τραπεζικός Υπάλληλος, MBA, CRO, CCO

Δρ. Δέσποινα Ιατρίδου, Διδάκτωρ Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Γάνδης (Βέλγιο) – Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Σύμβουλος Κτηνιατρικών θεμάτων Ευρωπαΐκής Νομοθεσίας

Φράγκου Δέσποινα, Καβάλα ΕΛΚΕΠΑ, Σχολή Λογιστών Μηχανογράφων, Εθνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων ΗΠΑ, -Executive Diploma in Management -Master of Business Administration (Accreditation as Executive Strategist)-‘Ανεργη.

Στο ψηφοδέλτιο της Νίκης περιλαμβάνονται ως τώρα 42 υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα: Ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 25/4 το εορταστικό ωράριο -Ποια Κυριακή θα είναι ανοικτά τα μαγαζιά

Ο Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες με το βλέμμα στην Αθήνα