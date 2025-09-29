Νέα Αριστερά: “Το πρόβλημα των σχολικών μετακινήσεων πρέπει να λυθεί άμεσα – Κανένα παιδί έξω από την τάξη”

«Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, εκατοντάδες παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, επειδή η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει εξασφαλίσει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Παρά τις υποσχέσεις προς τους Συλλόγους Γονέων και την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Σήμερα τουλάχιστον 250 δρομολόγια από και προς σχολεία της Περιφέρειας παραμένουν άγονα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν έχουν τακτική πρόσβαση στο σχολείο τους, ενώ πολλά παιδιά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την εκπαίδευσή τους», συμπληρώνει, επισημαίνοντας πως «η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής καλεί σήμερα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο Δημαρχείο Περιστερίου, ώρα 15.00».

Η Νέα Αριστερά δηλώνει, τέλος, ότι «στηρίζει τον αγώνα τον γονιών για ασφαλή μεταφορά όλων των παιδιών στο σχολείο τους». «Κανένα παιδί έξω από την τάξη! Η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών», καταλήγει η ανακοίνωση.