«Η απαράδεκτη και χυδαία έκθεση του ισραηλινού υπουργείου “Διασποράς και Αντισημιτισμού” που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις και κόμματα, αποτελεί μια επικίνδυνη απόπειρα ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», σχολιάζει, επισημαίνοντας πως «σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, από τις 22 σελίδες της έκθεσης, οι 12 είναι αφιερωμένες στην Ελλάδα, με φωτογραφίες και βιογραφικά Ελλήνων να παρουσιάζονται ως “μέλη τρομοκρατικών δικτύων“». «Πρόκειται για μια κατάπτυστη επιχείρηση εκφοβισμού, που πατά πάνω σε ψευδείς συσχετίσεις και σε “στοιχεία” όπως ποιος ακολουθεί ποιον στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές οι πρακτικές, που θυμίζουν σκοτεινές εποχές φακελώματος, εκθέτουν διεθνώς το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ», τονίζει η Νέα Αριστερά και συνεχίζει καταγγέλλοντας «τις παρακρατικές πρακτικές του Ισραήλ, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ενώ δηλώνει ότι “υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα”, στην πραγματικότητα αποδέχεται σιωπηλά την ποινικοποίηση των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα».

«Αλλά τι μπορεί να περιμένει κανείς/καμία από τους θιασώτες του δόγματος “Νόμος και Τάξη”, που βλέπουν εχθρούς σε κάθε κοινωνικό αγώνα και συμμάχους σε κάθε αυταρχικό καθεστώς, αρκεί να εξυπηρετούν τα “γεωπολιτικά τους παιχνίδια“», σημειώνει.

«Η αλληλεγγύη δεν είναι έγκλημα. Είναι το νήμα που συνδέει τους λαούς απέναντι στη βαρβαρότητα. Όπως κάποτε η Ελλάδα έγινε σημείο αναφοράς για την αντίσταση στον φασισμό, έτσι και σήμερα η παρουσία Ελλήνων στον στόλο Global Sumud Flotilla είναι κομμάτι μιας παγκόσμιας προσπάθειας για δικαιοσύνη. Το Ισραήλ μπορεί να φτιάχνει λίστες, αλλά αυτό δεν μας σταματά από το να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που αντιστέκονται», αναφέρει και καταλήγει:

«Η Νέα Αριστερά απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην προσπάθεια στοχοποίησης Ελλήνων πολιτών από το κράτος του Ισραήλ. Η αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό δεν είναι ούτε “τρομοκρατία” ούτε “μίσος”. Είναι χρέος όσων θέλουν να λέγονται άνθρωποι».