Σφοδρή επίθεση στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξαπέλυσε η υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βραχυκύκλωσε. Η ανακοίνωση του το επιβεβαιώνει» ανέφερε στη δήλωση της για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

««Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βραχυκύκλωσε»

Δήλωση Νάντιας Γιαννακοπούλου, υπεύθυνης του ΚΤΕ Μετανάστευσης και του Τομέα Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής σχετικά με το ρεπορτάζ της Καθημερινής

«Βραχυκύκλωμα στο νέο δόγμα για το μεταναστευτικό» και την απαντητική ανακοίνωση της κυβέρνησης

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βραχυκύκλωσε. Η ανακοίνωση του το επιβεβαιώνει.

Δεκαεπτά ημέρες μετά την ψήφιση και έντεκα μετά τη δημοσίευση του νόμου Πλεύρη η δικαιολογία περί ανάγκης “προσαρμογής των ψηφιακών υποδειγμάτων” αποτελεί είτε εμπαιγμό είτε παραδοχή ανικανότητας και έλλειψης σχεδιασμού. Πιθανότερο να είναι συνδυασμός και των δυο.

Εμπαιγμός σίγουρα είναι η αναφορά σε καταδικαστικές αποφάσεις και επιβολή ποινών φυλάκισης για παράνομη παραμονή στη χώρα όταν, ήδη σε αρκετές περιπτώσεις, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αναγνωρίσει ελαφρυντικά και έχουν καταδικάσει σε ελαφριές ποινές αναστέλλοντας την εκτέλεση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν απαντά στο μείζον ζήτημα που θέτει το ρεπορτάζ και θέσαμε μετ’ επιτάσεως στη Βουλή. Ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί θα απαιτηθούν φαραωνικές δομές κράτησης και διπλάσιας δυναμικότητας φυλακές από τις υπάρχουσες σήμερα.

Παρά την επικοινωνιακή προσπάθεια, επιβεβαιώνεται αναντίλεκτα το ανορθολογικό και ατελέσφορο των κυβερνητικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για το μεταναστευτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτελική κυβέρνηση της ΝΔ αδυνατεί να μετακινήσει εγκαίρως, από τα Χανιά στον Πειραιά , μερικές εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση. Είναι επόμενο να μη μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής. Ειδικά, όταν νομοθετεί και διοικεί με ιδεοληψίες».