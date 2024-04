Επίσκεψη στο κέντρο της Ρόδου όπου τον ανέμεναν αρκετά στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας 8/4 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον συντονισμένο αγώνα που δίνει η κυβέρνηση, χτίζοντας “λιθαράκι προς λιθαράκι” όπως είπε χαρακτηριστικά, μια ισχυρή οικονομία και κοινωνία, χτίζοντας μία ισχυρή Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας από την Τήλο, όπου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο του νησιού, το Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας της Τήλου και το Μεγάλο Χωριό, επισήμανε αρκετές φορές στην ομιλία του, ότι στις ευρωεκλογές δεν θα πρέπει να ισχύσει η νοοτροπία της “χαλαρής” ψήφου και ότι η χώρα μας θα πρέπει να έχει ισχυρή και σοβαρή εκπροσώπηση στο ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε ανάλογα να μπορεί να διεκδικήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες για το υψηλό το ποσοστό που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία στις περασμένες εκλογές λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ψήφο τιμής σε ό,τι αφορά τον ίδιο και το κόμμα, ενώ σημείωσε ότι το ποσοστό αυτό φανερώνει εκτός των άλλων την ανταπόκριση των κατοίκων των νησιών μας στο έργο της κυβέρνησης.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, τον οποίο ο πρωθυπουργός εκθείασε στην ομιλία του για τις ικανότητες και το έργο του, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της χώρας ως τον αληθινό και πραγματικό μεταρρυθμιστή όλων των επιτυχιών που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας.

Αργότερα, στις 20:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» σε ξενοδοχείο του νησιού.

Κατά τις εργασίες του Φόρουμ, θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η Κοινή Διακήρυξη της Ρόδου για την Kλιματική Aλλαγή και τον Ευρωπαϊκό τουρισμό. Με τη Διακήρυξη, αφενός ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ίδιος και αφετέρου ζητεί από τη νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την απάντηση στις προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης.

