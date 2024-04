Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι την Τήλο, το πρώτο νησί παγκοσμίως που, χάρη στο πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, έχει μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, με αποτέλεσμα να θεωρείται πρότυπο στη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, όπου η Δήμαρχος Μαρία Καμμά και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με την οποία ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος.

«Να σας συγχαρώ γι’ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω -και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση- σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο έγινε μία επισκόπηση των έργων που υλοποιούνται στο νησί, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει το αναβαθμισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο συστεγάζεται με το Δημαρχείο.

Υπογραμμίστηκε ακόμα ότι η Τήλος είναι ήδη ένα πρωτοπόρο νησί και στο σκέλος της «πράσινης» ενέργειας, έχοντας εγκαταστήσει αφενός υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό πάρκο και αφετέρου υποδομές αποθήκευσης του πλεονάσματος σε μπαταρίες, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ετήσιο ενεργειακό μείγμα, παρά τις μεγάλες απαιτήσεις στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον οικισμό Μεγάλο Χωριό, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει κατοίκους στην κεντρική πλατεία και να συνομιλήσει μαζί τους.

Πρώτη στάση του Πρωθυπουργού στην Τήλο ήταν το νεόδμητο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνολικού εμβαδού 798 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος, προσελκύοντας επισκέπτες στο νησί και προβάλλοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες του μουσείου και ενημερώθηκε για την συλλογή του και για τα βιοκλιματικά πρότυπα με βάση τα οποία κατασκευάστηκε. Προτού αναχωρήσει έγινε ο πρώτος που υπέγραψε το βιβλίων επισκεπτών του μουσείου, τα εγκαίνια του οποίου προγραμματίζονται στις αρχές του καλοκαιριού.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού στο Δημαρχείο Τήλου

Εγώ κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ γι’ αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί κι ένα ενδιαφέρον θεσμικό προηγούμενο, αλλά κυρίως θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω -και αποδίδουμε συνολικά στην κυβέρνηση- σε καινοτόμα έργα τα οποία κάνουν την κυκλική οικονομία πράξη.

Από την πρώτη στιγμή που οραματιστήκατε, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, το έργο του Just Go Zero Tilos εξέφρασα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε κατά πόσο αυτό το πρότυπο έργο ανακύκλωσης στον απόλυτο δυνατό βαθμό μπορεί πραγματικά να γίνει πράξη.

Αποδείξατε ότι είναι ένα έργο και μία πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία. Προφανώς και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά αυτού του μεγέθους, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ανακύκλωση στο 100%, έτσι ώστε να μηδενίσουμε πρακτικά τα απορρίμματα τα οποία κατευθύνονται προς ταφή, είναι ένας στόχος ο οποίος είναι απολύτως εφικτός.

Θέλω να τονίσω για ακόμα μία φορά πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Είναι δεδομένο ότι ειδικά τα μικρά νησιά χρειάζονται την υποστήριξη της Περιφέρειας για να μπορούν να υλοποιούν τέτοια έργα. Εδώ το ζήτημα δεν είναι η ιδιοκτησία της αρμοδιότητας, αλλά πρωτίστως να γίνει ουσιαστικά η δουλειά προς όφελος όλων των δημοτών της Τήλου. Προφανώς αυτό ισχύει και για μία σειρά από άλλα σημαντικά έργα τα οποία αφορούν το νησί.

Βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός ο οποίος θα βελτιώσει σημαντικά υποδομές του νησιού, είτε μιλάμε για την υδροδότησή του, είτε μιλάμε για τους δρόμους του, είτε μιλάμε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είχα πριν από λίγο την ευκαιρία να επισκεφθώ το νέο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Τήλου, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του και επίσημα σε λίγες μέρες από τώρα, ένα πολύ ωραίο μικρό μουσείο-κόσμημα το οποίο αναδεικνύει και τη μεγάλη πολιτιστική ιστορία αυτού του πολύ όμορφου τόπου.

Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με την κα Δήμαρχο τις υπόλοιπες σημαντικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, που ως συνήθως αφορούν ζητήματα παιδείας και υγείας. Να πω μία φράση μόνο: θα κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας -σε προλαμβάνω Δήμαρχε- για να λύσουμε το ζήτημα των κτιριακών υποδομών του νησιού κι όσον αφορά τα ζητήματα της ιδιοκτησίας, αλλά και όσον αφορά την κατασκευή ενός σχολείου το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές της εποχής και να κοιτάζει στο μέλλον.

Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από τον αριθμό των νέων παιδιών που είναι στο νησί και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον του νησιού. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε σε αυτά και στους δασκάλους και στους καθηγητές ένα αξιοπρεπές και σύγχρονο σχολείο.

Και βέβαια να πω και μια κουβέντα για τα ζητήματα της υγείας, τα οποία πάντα ταλανίζουν τα μικρότερα νησιά. Είναι μία πρόκληση μεγάλη για την κυβέρνησή μας και μία μεγάλη δυσκολία να βρούμε εκείνο το μείγμα κινήτρων έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι η παρουσία γιατρών στα μικρά μας νησιά είναι τέτοια ώστε οι Έλληνες πολίτες που επιλέγουν αλλά και οι ξένοι -γιατί είδα ότι έχετε αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν επιλέξει την Τήλο ως μόνιμη κατοικία- να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά στα ζητήματα της περίθαλψής τους.

Και πρέπει να πω βέβαια ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την εφαρμογή την οποία είδα: ο γιατρός ο οποίος καλύπτει το νησί από την Ρόδο -περιστασιακά, να το τονίσω αυτό- έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα, μια βάση δεδομένων ουσιαστικά, έχοντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο όλων των ασθενών του νησιού, κάτι το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ και σε πολιτικές πρόληψης αλλά και διευκολύνει την τακτική παρακολούθηση ασθενών που έχουν χρόνια νοσήματα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελεί πιλότο για το τι μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα σε άλλα νησιά, μεγέθους Τήλου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος κυκλικής οικονομίας Just Go Zero Tilos.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Θανάση Πολυχρονόπουλο, Πρόεδρο του ομίλου Polygreen που δημιούργησε το Κέντρο, για τις πρότυπες πρακτικές διαλογής και ανακύκλωσης που εφαρμόζονται, χάρη στις οποίες το ακριτικό νησί έχει καταφέρει να μηδενίσει την ταφή απορριμμάτων κι έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste Cities, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας τη ζωή τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο, που κατασκευάστηκε στη θέση του παλιού αποκατεστημένου ΧΥΤΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτώ αυτήν την καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο εγκατάσταση, διότι πράγματι εδώ πέρα στην Τήλο, αγαπητή Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, γίνεται κάτι πρωτοποριακό σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε πετύχει ουσιαστικά να έχουμε ένα νησί χωρίς να υπάρχει χώρος ταφής απορριμμάτων και να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανακύκλωσης το οποίο αγγίζει το 90%.

Αυτό προφανώς προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων, τη σωστή εκπαίδευση, αλλά και τις υποδομές, οι οποίες να μπορούν σε μία τέτοια εγκατάσταση να διαχωρίζουν το ανακυκλώσιμο υλικό, να παράγουν οργανικό κομπόστ και ταυτόχρονα να διαχειριζόμαστε και το υλικό το οποίο δεν είναι ανακυκλώσιμο.

Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον Περιφερειάρχη για το γεγονός ότι ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου θα αναλάβει πια την αποκομιδή των απορριμμάτων, έτσι ώστε να υποστηρίξει αυτό το καινοτόμο project, και να επαναλάβω τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης το μοντέλο τη Τήλου να μπορέσουμε να το αναπαράγουμε σε όλα τα νησιά αντίστοιχου μεγέθους.

Έχετε ανοίξει τον δρόμο εδώ, έχετε δείξει τις τεράστιες δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθά και το ίδιο το branding του νησιού, το κάνει πολύ πιο γνωστό σε όσους έχουν ιδιαίτερα αυξημένες οικολογικές ευαισθησίες. Και, έχοντας πια στη διάθεσή μας τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλουμε η Τήλος να αποτελέσει το μοντέλο για να μπορέσουμε να έχουμε αντίστοιχα συστήματα κυκλικής οικονομίας σε όλα τα νησιά μας.

Προφανώς και οι στόχοι που αφορούν τη συνολική ανακύκλωση πρέπει να επιτευχθούν, αλλά τα μικρά νησιά προσφέρονται για εργαστήρια περιβαλλοντικής καινοτομίας.

Αποδείξατε εδώ στην Τήλο ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά αντίστοιχου ή και λίγο μεγαλύτερου μεγέθους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις όπου κατηγοριοποιούνται οι ανακυκλώσιμοι ρύποι, η πρώτη διαλογή των οποίων γίνεται στην πηγή από τους ίδιους τους κατοίκους. Είδε επίσης τους κομποστοποιητές που μετατρέπουν οργανικά απορρίμματα σε εδαφοβελτιωτική ύλη και παρακολούθησε τη λειτουργία του μηχανήματος θερμικής επεξεργασίας, όπου αποτεφρώνονται για την παραγωγή ενέργειας οι ρύποι που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κυκλικά.

Κατά την ξενάγηση επισημάνθηκε πως το ποσοστό των αποβλήτων που μεταφέρονται στη μονάδα και δεν είναι ανακυκλώσιμο δεν υπερβαίνει το 10%, ενώ η ενέργεια που παράγεται από την καύση αυτών των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων διοχετεύεται σε αδειοδοτημένες μονάδες τσιμεντοβιομηχανίας.

