Μαρία Συρεγγέλα: “Να μην μπαίνουμε σε λογικές τοξικότητας”

«Να μην μπαίνουμε σε λογικές τοξικότητας κατά τη διάρκεια της πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε η Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Η Γραμματέας της ΝΔ και βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών σημείωσε πως «κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Κασσελάκης και κάνει μια συνέντευξη, μπαίνει σε μια λογική του να μοιράσει κάποια δισ., αυτά τα δισ. από κάπου πρέπει να βρεθούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα και με κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό δεν έγινε το 2015 και το πληρώσαμε», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στις επικείμενες ευρωεκλογές η κυρία Συρεγγέλα τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές και έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Ευρωκοινοβούλιο έρχονται στη Βουλή των Ελλήνων και για αυτό, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, «η ψήφος δεν πρέπει να είναι χαλαρή».

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη ο τράπερ Kidd στην Κηφισιά

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα – Μίνι καύσωνας στο τέλος της εβδομάδας

Eurovision 2024 – Η Ελβετία και το Nemo κέρδισαν τον 68ο διαγωνισμό τραγουδιού!