Κύκλοι του ΥΠΕΘΑ: Τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο FIR της Αθήνας

Κύκλοι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) αναφέρουν ότι τα κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR, σύμφωνα με τους κανόνες του International Civil Aviation Organization (ICAO).

Εφόσον δεν έχουν υποβάλει, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προβαίνει σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστων εισερχομένων ιχνών στο ATHINAI FIR, για λόγους ασφάλειας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας.

Στοιχεία των παραβάσεων και παραβιάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος.