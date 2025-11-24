Κώστας Κατσαφάδος: Επίσκεψη στη Βόνιτσα για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και σύσκεψη συντονισμού

Στη Βόνιτσα θα μεταβεί αύριο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαδάφος, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα διενεργηθούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και οι ανάγκες των κατοίκων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, της περιφέρειας, καθώς και τοπικών φορέων και πολιτών, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης και την άμεση στήριξη των πληγέντων.

Οι κ. Κατσαφάδος και Καμπούρης θα παρακολουθήσουν από κοντά τις ενέργειες των συνεργείων της ΔΑΕΦΚ, που βρίσκονται ήδη στις περιοχές για την καταγραφή ζημιών και την προετοιμασία φακέλων αποζημίωσης.

Η επίσκεψη, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, αποσκοπεί στη διασφάλιση ταχείας και συντονισμένης ανταπόκρισης στις ανάγκες των κατοίκων της Βόνιτσας.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, το πρόγραμμα αυτοψιών της ΔΑΕΦΚ έχει διαμορφωθεί μετά το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας και αφορά τις δράσεις στους πληγέντες δήμους, ενώ επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις προέκυψαν από σύσκεψη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κ. Κατσαδάφου, του γγ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Π. Καμπούρη και του διευθυντή της ΔΑΕΦΚ Γ. Παυλή.

Ειδικότερα, σχετικά με τις αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα το υπουργείο αναφέρει ότι:

Στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 μετέβησαν οκτώ μηχανικοί από Αθήνα και Πάτρα, ενώ από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές.

Στον Δήμο Βόνιτσας, για την πλημμύρα της 10ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 31 αυτοψίες. Στην πλημμύρα της 21ης Νοεμβρίου, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου μετέβησαν οκτώ μηχανικοί από Πάτρα και πραγματοποίησαν 25 αυτοψίες, κυρίως σε ημιυπόγεια και αποθηκευτικούς χώρους. Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έχουν φτάσει έξι μηχανικοί από Πάτρα για τη συνέχιση των αυτοψιών.

Στους Δήμους Αρταίων και Ζηρού, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα μεταβούν δύο μηχανικοί στον Δήμο Αρταίων και τέσσερις στον Δήμο Ζηρού, όλοι από Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσουν τις αυτοψίες. Οι δύο δήμοι δεν διαθέτουν ακόμη σαφή εικόνα για τον αριθμό των πληγέντων κτηρίων. Εφόσον απαιτηθεί, θα αποσταλούν επιπλέον μηχανικοί από Θεσσαλονίκη.

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας, το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Νοεμβρίου 2025 μετέβησαν τέσσερις μηχανικοί από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν επτά αυτοψίες σε πλημμυρισμένα κτήρια και τρεις αυτοψίες σε κτήρια που επλήγησαν από ανεμοστρόβιλο. Δεν υπάρχουν άλλα πληγέντα κτήρια.

Στον Δήμο Καλαμπάκας, μετά από επικοινωνία με τον δήμαρχο, δεν έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένα σπίτια έως αυτή τη στιγμή, ωστόσο η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σημειώνεται ότι οι δήμοι ορίζουν τα σημεία στα οποία τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες, ενώ οι περιφέρειες καθορίζουν τα σημεία όπου διενεργούνται αυτοψίες σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι έχει δοθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα στους δήμους, ώστε εντός πέντε ημερών να αποσταλούν οι φάκελοι των πληγέντων στη ΔΑΕΦΚ, για να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.