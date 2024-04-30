Καιρίδης: «Το νέο Σύμφωνο φέρνει περισσότερη Ευρώπη – Χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρης Καιρίδης, συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης της ΕΕ για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη, το διήμερο 29-30 Απριλίου 2024.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο ως μία συμφωνία ιστορικής σημασίας και ένα αξιοζήλευτο επίτευγμα της σημερινής Ευρώπης, που αποδεικνύει ότι μπορεί να ενώνει δυνάμεις και να ασκεί κοινή πολιτική, ακόμα και στο δύσκολο πεδίο του μεταναστευτικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού ευχαρίστησε την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Ύλβα Γιόχανσον, για τις πρωτοβουλίες που έλαβε, προκειμένου να επιτευχθεί η ιστορική αυτή συμφωνία, τόνισε την αναγκαιότητα περαιτέρω χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους των κρατών-μελών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, που επιβαρύνθηκαν το προηγούμενο διάστημα με δυσανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις, προκειμένου να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προβλέψεις του νέου Συμφώνου. Σημειώνεται ότι απομένει να αποφασιστεί η εθνική κατανομή της πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 2 δισ. ευρώ που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Φεβρουαρίου, καθώς και ο νέος προϋπολογισμός της προγραμματικής περιόδου 2028-2034, η διαπραγμάτευση για τον οποίο ξεκινά το 2025.

Επιπλέον, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε τη σημασία της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης που περιλαμβάνει την αυστηρή προστασία των συνόρων, τις νόμιμες εναλλακτικές και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος.

Τη δεύτερη ημέρα της συνδιάσκεψης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική εμπειρία, με έμφαση στη ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής και ασύλου αλλά και τη συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Ελβετία και η Νορβηγία. Η Ελλάδα σήμερα πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού, με καινοτόμες πολιτικές και ευρύτερες διεθνείς πρωτοβουλίες, και μπορεί να περηφανεύεται ότι διαθέτει ένα πρότυπο εθνικό σύστημα υποδοχής και καταγραφής των αιτούντων άσυλο, μια από τις καλύτερες υπηρεσίες ασύλου στην Ευρώπη και έναν αξιέπαινο μηχανισμό προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Στο περιθώριο της συνάντησης ο κ. Καιρίδης συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την Ολλανδία και τη Σουηδία, κ.κ. Eric van der Burg και Maria Malmer Stenergrd, αντίστοιχα ενώ υπέγραψε μαζί με την εκτελεστική Διευθύντρια του EUAA (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο), κ. Nina Gregory, την τροποποίηση του εθνικού επιχειρησιακού πλάνου που προτεραιοποιεί τη διαχείριση της υποδοχής των νέων αιτούντων άσυλο και, κυρίως, των ευάλωτων καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Και τώρα στο… στόχαστρο του Μητσοτάκη οι ψηφοφόροι που είναι… αναποφάσιστοι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τοπικές βροχές και άνεμοι σήμερα Μεγάλη Τρίτη 30/4

Τρεις νεκροί αστυνομικοί στη Βόρεια Καρολίνα μετά από ανταλλαγή πυρών