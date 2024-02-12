Γεραπετρίτης από τη Νέα Υόρκη: «Η Ελλάδα, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο»

«Η Ελλάδα, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στην εξωτερική πολιτική αρχών και κανόνων, είναι στη διάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες (Antonio Guterres) στη Νέα Υόρκη.

«Είναι κάτι που εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας και πάντοτε προσβλέπει στη συνεργασία μας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Γκουτέρες αντάλλαξαν ιδέες για όλα τα φλέγοντα ζητήματα και για τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.

«Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία στάσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Αϊτή, την Υποσαχάρια Αφρική», ανέφερε.

«Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Θα πρέπει να δούμε ενδεχομένως τη διαδικασία, με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι γρήγορες, αποτελεσματικές. Να δίνουν την αναγκαία πεποίθηση ακεραιότητας, αλλά και λογοδοσίας για όσους υποπίπτουν σε αδικήματα που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο».

Όπως επεσήμανε, συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου.

«Η ευκαιρία, η οποία δίδεται για να υπάρξει συζήτηση για το Κυπριακό ζήτημα μεταξύ της Κύπρου και της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι σημαντική», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Με την προσωπική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα έχει ορισθεί η Προσωπική Απεσταλμένη, η οποία έχει την εντολή να προχωρήσει σε συζητήσεις. Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ευκαιρία, η οποία δίδεται θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις πλευρές, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα», κατέληξε.

Οι ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εκρηκτικό μηχανισμό περιείχε ο ύποπτος φάκελος στα δικαστήρια

Αυτός είναι ο 76χρονος Αιγύπτιος που σκόρπισε τον θάνατο στη Γλυφάδα – Δούλευε για 36 χρόνια στην οικογένεια Καρνέση