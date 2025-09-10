Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Επιτυχής τοποθέτηση δύο στεντ στο Ωνάσειο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στο Ωνάσειο νοσηλεύεται ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση δύο στεντ.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και ο ίδιος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ αναμένεται αύριο να μεταφερθεί σε δωμάτιο.