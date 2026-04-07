Φάμελλος: “Επείγει να φύγει το συντομότερο δυνατό αυτή η κυβέρνηση για να υπάρξει μια προοδευτική διέξοδος”

Ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε με τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά, όπου συνομίλησε με καταναλωτές και πωλητές σχετικά με την ακρίβεια, τις επιπτώσεις από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή καθώς και τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε σύγκριση με το 2019 σε πολλά προϊόντα οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες ενώ στο κρέας είναι τριπλάσιες. Αυτό είναι το αποτύπωμα της ακρίβειας του κ. Μητσοτάκη», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνέχισε: «Χρειάζονται να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα και για το εισόδημα (13η σύνταξη, 13ος μισθός, συλλογικές συμβάσεις) και ισχυρό χτύπημα στην ακρίβεια, με αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και με έλεγχο της αγοράς και της ασυδοσίας. Ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει, ούτε μπορεί να εφαρμόσει μέτρα για να κάνουμε ένα καλύτερο Πάσχα και να έχουμε μια καλύτερη προοπτική. Γι’ αυτό και επείγει, μαζί με το εκτεταμένο πρόβλημα διαφθοράς και διαπλοκής που υπάρχει στη χώρα, να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, για να υπάρξει μια προοδευτική διέξοδος για να μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ζουν καλύτερα».

Ο κ. Φάμελλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο είπε ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και ζήτησε να υπάρξει ευρύτατη στήριξη στην πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη δημόσια σφαίρα.

«Με ακραία υποκρισία ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ξεφύγει από το κρίσιμο ερώτημα. Ποιος ήταν υπεύθυνος για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις υποκλοπές; Ποιος ήταν υπεύθυνος για το μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών; Ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά;

Γιατί η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση σκανδάλων και υποδίκων. Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση. Η ευθύνη είναι στον κ. Μητσοτάκη προσωπικά και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το μπάζωμα των Τεμπών.

Ο ίδιος ευθύνεται που έχει στήσει αυτό το καθεστώς διαπλοκής, ένα παρακράτος διαφθοράς για να μπορέσουν τα γαλάζια αρπακτικά να κλέβουν το βιός των πολιτών και να μην μπορούν να κάνουν ούτε Πάσχα. Το συντομότερο να υπάρξει ευρύτατη στήριξη στην πρόταση δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη δημόσια σφαίρα γιατί πρέπει να τους διώξουμε. Η απάντηση είναι μία. Ο προοδευτικός κόσμος θα έχει φωνή, θα έχει πρόταση και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση διεξόδου από την κρίση», τόνισε ο κ. Φάμελλος.