Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΚΑΤ: Θέλουμε το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό και για νέους γιατρούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/5) την Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, που ανακαινίστηκε πρόσφατα, και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο οποίο οι εργασίες ανακαίνισης είναι σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ξεναγήθηκε από τον Διοικητή του νοσοκομείου Γιάννη Ηλιόπουλο και τον Διευθυντή της κλινικής, Μάνο Φανδρίδη, στις πλήρως αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της κλινικής, που αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη στο ΕΣΥ για το χέρι, το άνω άκρο και τη μικροχειρουργική και ενημερώθηκε για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η κλινική εφημερεύει 365 το χρόνο για επείγοντα περιστατικά, υποστηρίζοντας και άλλα νοσοκομεία, ενώ από τους εξειδικευμένους γιατρούς της διενεργούνται σε ετήσια βάση 3.500 χειρουργεία, δηλαδή πάνω από το 22% των 15.000 χειρουργείων που διενεργούνται συνολικά στο νοσοκομείο.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ μιλάμε για μία κορυφαία, θα έλεγα, υποδομή ως προς τα χειρουργεία του χεριού. Νομίζω θα τη ζήλευε πολύ και ο ιδιωτικός τομέας και είναι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνολική βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας: «Εδώ βλέπουμε την πλήρη ανακαίνιση της κλινικής μικροχειρουργικής. Πριν από λίγο είδαμε την πλήρη ανακαίνιση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το δουν οι ασθενείς από τη μία στιγμή στην άλλη, όμως βήμα-βήμα οι υποδομές πια του Εθνικού Συστήματος Υγείας βελτιώνονται».

«Θέλουμε το ΕΣΥ να είναι ελκυστικό και για νέους γιατρούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε, παράλληλα, τον ρόλο της κλινικής στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών καθώς και την εκπαίδευση των νέων ιατρών. «Χαιρόμαστε πολύ ειδικά όταν υποστηρίζουμε και την καινοτομία και την εκπαίδευση, βέβαια, και των νέων γιατρών μας. Γιατί και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, το πώς το ΕΣΥ θα είναι ελκυστικό και για νέους γιατρούς, οι οποίοι θα μπορούν να μάθουν δίπλα στους παλαιότερους και εμπειρότερους».

«Ενσωματώνουμε αυτή τη στιγμή όλες τις εξελίξεις της μικροχειρουργικής. Το ιατρικό προσωπικό στο ΕΣΥ αυτό έχει την υποχρέωση να κάνει: να ενσωματώνει όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, γιατί αυτό έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Διευθυντής της κλινικής, Μάνος Φανδρίδης. «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε έναν χώρο ο οποίος αναβαθμίζεται σημαντικά και για εμάς τους εργαζόμενους, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό, αλλά κυρίως για τον ασθενή. Άρα, ευχαριστούμε όλοι εμείς την πολιτεία. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για τη στήριξη στο έργο -γιατί το έργο έχει σημασία- και τη στήριξη στους ασθενείς και στην κοινωνία», προσέθεσε.

Κατά την επίσκεψή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Διοικητή Γιάννη Ηλιόπουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη Σταμπουλίδη για τις εργασίες ανακαίνισης, προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρείας παρέμβασης για την αναβάθμιση των δομών υγείας που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

