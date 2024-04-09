Δημοσκόπηση Interview: Κυρίαρχη δύναμη η ΝΔ, “κλειδώνει” τη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ – Τα ποσοστά

Αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Politic που έγινε ενόψει των Ευρωεκλογών.

Η ΝΔ εξακολουθεί να είναι πρώτη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Παράλληλα, φαίνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παγιώνεται μεταξύ του 10% και του 13%.

Η Ελληνική Λύση διατηρεί το υψηλό ποσοστό της και, δεδομένης της περισσότερο αντισυστημικής ψήφου στις ευρωεκλογές, αλλά και της προοπτικής της διάλυσης των Σπαρτιατών, δεν αποκλείεται να καταγράψει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά.

Πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές

ΝΔ: 25% (από 24,7%)

ΣΥΡΙΖΑ: 14,5% (από 12,2%)

ΠΑΣΟΚ: 11,4% (από 10,5%)

ΚΚΕ: 6,2% (από 6%)

Ελληνική Λύση: 10,6% (από 10,2%)

Νέα Αριστερά: 4,2% (από 3,9%)

Πλεύση Ελευθερίας: 2,5% (από 2,1%)

Σπαρτιάτες: 1,1% (από 1,5%)

Νίκη: 3,9% (από 4,2%)

Οι αναποφάσιστοι είναι στο 9,9% (από 15,1%).

Σημειώνεται πως η Ελλάδα έχει 21 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πρώτος ο Μητσοτάκης

Την ίδια ώρα με ποσοστό 40% (από το 41% του προηγούμενου μήνα) ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος στην εκτίμηση των πολιτών για καταλληλότερος πρωθυπουργός, τη στιγμή που τον Στέφανο Κασσελάκη εμπιστεύεται το 15% (από το 14% της προηγούμενης έρευνας) και τον Νίκο Ανδρουλάκη σταθερά το 7%.

Αξίζει να σημειωθεί πως, για πρώτη φορά, το ποσοστό που απάντησε πως δεν θεωρεί κανέναν από τους τρεις κατάλληλο για πρωθυπουργό είναι πολύ κοντά (38%) με αυτό του Κ. Μητσοτάκη (40%), με όποιους κινδύνους μπορεί να ελλοχεύουν για την πολιτική όταν κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα είναι ο «Κανένας».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η καρτέλα σύμφωνα με την οποία, κατά την εκτίμηση των πολιτών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, έχει περισσότερες πιθανότητες (28%) σε σύγκριση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη (18%), να κρατήσει τα ηνία της χώρας ως πρωθυπουργός.

Αναλυτικά τα ποσοστά δημοφιλίας των αρχηγών των κομμάτων:

Μητσοτάκης: 37,1% (από 39,8%)

Κουτσούμπας: 32,4% (από 24,4%)

Κωνσταντοπούλου: 27,7% (από 17,1%)

Κασσελάκης: 26,9% (από 22,8%)

Βελόπουλος: 19,6% (ίδιο)

Ανδρουλάκης: 19,4% (από 14,5%)

Νατσιός: 13,1% (από 11,9%)

Στίγκας: 5% (από 7%)

