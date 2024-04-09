Δόμνα Μιχαηλίδου: Δέσμευσή μας η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους

«Ο εξορθολογισμός του μη μισθολογικού κόστους με περαιτέρω μείωσή του κατά μία μονάδα αποτελεί δέσμευσή μας» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την τοποθέτησή της στην τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΕΒΕΑ).

«Θέλουμε να κάνουμε πιο ελκυστική τη μισθωτή εργασία, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να δίνουν τους καλύτερους δυνατούς μισθούς», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συμπλήρωσε: «Κάθε μία ποσοστιαία μονάδα μείωσης αντιστοιχεί σε περίπου 400 εκατ. ευρώ μείωση εσόδων για τον ΕΦΚΑ, η οποία επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό».

Εκτενής ήταν η αναφορά της κ. Μιχαηλίδου στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στα οφέλη της τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την υγιή επιχειρηματικότητα. «Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας δεν επιδέχεται καμία έκπτωση» σχολίασε η υπουργός Εργασίας, η οποία σημείωσε πως το υπουργείο λαμβάνει πάντα υπ’ όψιν του τις προτάσεις φορέων, όπως του ΕΒΕΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2024. «Πλέον, οι κλάδοι αυτοί έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύνθετου αυτού και πολυεπίπεδου έργου και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συγχρονιστούν με το νέο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, που θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου» τόνισε η κ. Μιχαηλίδου και υπογράμμισε ότι θα διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώριση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων ωραρίου και των υπερωριών.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας μίλησε και για την ανάγκη κατάρτισης του εργατικού δυναμικού της χώρας με τις απαραίτητες δεξιότητες. «Βασική προτεραιότητά μας είναι η υλοποίηση και ο σχεδιασμός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επανακατάρτισης. Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και θα δώσουμε έμφαση στα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των ανέργων και τον εργαζομένων που θα μπουν σε προγράμματα επανακατάρτισης, μέσω πιλοτικών δράσεων σε δήμους» προσέθεσε.

Όπως ανέφερε, «η στενή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων, των επιχειρήσεων, και των κρατικών οργανισμών, καθώς και η διαρκής ανταλλαγή γνώσης και πρακτικών, είναι καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη της επιθυμητής βελτίωσης του πλαισίου της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, με στόχο την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων».

