Δημοσκόπηση ALCO: 5 στους 10 έρχονται αντιμέτωποι με κάποιο βίαιο περιστατικό καθημερινά στο δρόμο

Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (10/03) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το πρόσωπο εκείνο που εγγυάται την ασφάλεια για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση ποιος θεωρείτε ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα ως πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 54% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν υπάρχει.

Την ίδια ώρα στους πιο επιτυχυμένους υπουργούς της κυβέρνησης συγκαταλέγονται ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης με ποσοστά 34% και 16% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με την «έκρηξη» των περιστατικών βίας στην καθημερινότητα το 53% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει γίνει μάρτυρας βιαιοπραγίας στο δρόμο.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση