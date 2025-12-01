Δήμος Αθηναίων: Κλείνει ως διαμαρτυρία τις υπηρεσίες του στις 16/12

Στο συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων στις 16 Δεκεμβρίου, που είναι η ημέρα κινητοποίησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος έξω από τη Βουλή. Αυτό αποφασίστηκε στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα, καθώς οι παρατάξεις που τέθηκαν εναντίον ή διαφοροποίησαν τη θέση τους, κατά την ψηφοφορία επέλεξαν την αποχή.

Κατά την τοποθέτησή του για τις κινητοποιήσεις των δήμων, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέφερε: «Με βάση τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ και με βάση αυτό που ζούμε όλοι καθημερινά, το 2026 θα είναι από τις χειρότερες οικονομικές χρονιές για τους δήμους. Τα έσοδα δεν θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ. ευρώ. Από τα 8,5 δισ. ευρώ, που λέει ο νόμος 3852, δεν θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ., υπολειπόμαστε δηλαδή 6 δισ., παρ’ όλη την ‘άπλα’ που κάποιοι λένε. Και είναι ντροπή.

Κάνουμε έναν αγώνα να σταθούμε όρθιοι και κάποιοι εμφανίζουν ότι εδώ υπάρχει δυνατότητα. Και ότι πάμε πάρα πολύ καλά και να βάζουν και οργανώσεις και συλλόγους, φίλα προσκείμενους, να μας λένε εκ των προτέρων αν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη.

Λέω λοιπόν, ότι είμαστε μείον 6 δισεκατομμύρια, όταν η ίδια η ΚΕΔΕ στο πρόσφατο συνέδριό της είχε πει ότι ζητάμε 4,5 δισεκατομμύρια. ‘Αρα, είμαστε πιο κάτω και απ’ τον δικό μας πολύ χαμηλό πήχη για να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι είμαστε σε οριακό σημείο ακόμα και για την καταβολή της μισθοδοσίας. Να πω νούμερα. Οι ΚΑΠ, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, που πήρε ο δήμος Αθηναίων για το 2026, είναι 88,5 εκατομμύρια, όταν η μισθοδοσία ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, τα «μηνιάτικά» μας είναι τα μισά απ’ αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς.

Και επειδή άκουσα και μια μελέτη, την περίφημη μελέτη, ‘τι γίνεται με τη μελέτη;’. Η μελέτη υπάρχει, τα νούμερα είναι γνωστά και λένε το εξής, ότι χρειαζόμαστε κοντά στα 150 εκατομμύρια για να είναι η Αθήνα θωρακισμένη. 100 με 150 εκατομμύρια, αν προσθέσουμε και κάποια έργα μητροπολιτικά. ‘Αρα, αν είχαμε αυτά τα λεφτά που μας αφαιρούν κάθε χρόνο, θα καλύπταμε πλήρως τις δαπάνες για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, μαζί με τις υποδομές των όμορων δήμων της μητροπολιτικής διάστασης. Και το λέω αυτό γιατί κλιμακώνεται η επιθετική στάση της κυβέρνησης.



Θυμίζω ότι αποκλειστήκαμε από το υπερπλεόνασμα. Ανακοινώθηκε η αφαίρεση πολεοδομιών από τους δήμους, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. -Αποκλειστήκαμε από το σχέδιο λειψυδρίας στην Αττική. Αποκλειστήκαμε από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τα εργοστάσια καύσης. Και πληροφορούμαστε, μάλιστα, τώρα πριν από λίγο εστάλη και στο email μας, ένα πρώτο κομμάτι, το συνολικό δεν πρόλαβα να το δω όλο, ο νέος κώδικας, ο οποίος απέχει πολύ από μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους που θα εφαρμόζει το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».

Αμέσως μετά ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Γι’ αυτό και αποφασίσαμε, είναι ομόφωνο το ψήφισμα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, συμβολικό κλείσιμο των δήμων και συγκέντρωση 12:00 το μεσημέρι έξω απ’ τη Βουλή, που θα ψηφίζεται ο νέος προϋπολογισμός την ίδια μέρα και ίδια ώρα. Είναι ομόφωνο το ψήφισμα, δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση. Και καλούμε όλους στη συγκέντρωση της αυτοδιοίκησης. Και προτείνω επίσης να συνεδριάσουν οι δημοτικές κοινότητες και οι σύλλογοι των εργαζομένων για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και να τους καλέσουμε να συμμετέχουν και εκείνους στην κινητοποίηση.

Γιατί και οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη τους. Και βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο, γιατί, ή θα αποφασίσουμε από κοινού να ανακόψουμε τη φθορά και την απαξίωση του θεσμού, ή θα είμαστε μονίμως υπόλογοι απέναντι στους δημότες μας, εξανεμίζοντας και τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνης ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα».

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε η σύναψη αδελφοποίησης μεταξύ των δήμων Αθηναίων και Μεσολογγίου.