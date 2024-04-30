Διεπαγγελματικές Οργανώσεις: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού

Το σχέδιο νόμου που αφορά στον εκσυγχρονισμό των διεπαγγελματικών οργανώσεων και την ενίσχυσή τους με επιπλέον κίνητρα, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ, αλλά και μία σειρά άλλων ρυθμίσεων, παρουσίασε χθες, 29/4, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνήλθε, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ΥπΑΑΤ, κατά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου, υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την προώθηση των δράσεων και την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων της χώρας μας, αλλά και τη διευκόλυνση των διαδικασιών για τη σύσταση νέων.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στη χώρα μας, λειτουργούν οκτώ Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, ενώ στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι, μέχρι το τέλος του έτους, να διπλασιαστούν.

Ήδη, ενδιαφέρον για τη σύσταση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων έχει εκδηλωθεί από παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους και εξαγωγείς προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, η τομάτα, η Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, οι υδατοκαλλιέργειες, οι αλιείς κ.ά..

Ακόμα, σημείωσε ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ολοκληρωμένο, δεν υπάρχουν ουσιαστικά σημεία για επίλυση, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί και οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, όπου υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να μπορεί σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

– Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου και, ειδικότερα, της νομικής μορφής των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

– Επιβολή εισφοράς σε μη μέλη υπέρ των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

– Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

– Προσθήκη διατάξεων στον Ν. 4061/2012 προς διευκόλυνση της διαχείρισης και προστασίας ακινήτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

– Εισάγεται ειδική ρύθμιση για τα ακίνητα τα οποία έχουν παραχωρηθεί, βάσει του αγροτικού κώδικα.

– Εισαγωγή διατάξεων για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης με ρυθμιστικές διατάξεις για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

– Δικαίωμα χρήσης του όρου «τοπικός οίνος».

– Παράταση των μισθωτικών συμβάσεων παραγωγικών εγκαταστάσεων συνεταιρισμών που τελούν υπό εκκαθάριση.

– Παράταση της προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

– Μία σειρά ρυθμίσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ενίσχυση της λειτουργίας τους.

Με το παρόν, προωθείται η ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης σε όλο τον πρωτογενή τομέα (αλιεία, γεωργία και κτηνοτροφία) με παράλληλη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους υπό εκκαθάριση αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Επιπλέον, επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών παραχώρησης ακινήτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μείωση του διοικητικού βάρους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων του υπουργείου (ΥΠΑΑΤ) και η ευνοϊκή ρύθμιση ανακλήσεων οριστικών παραχωρητηρίων υπό συγκεκριμένους όρους.

Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέχιση λειτουργίας των εθνικών προγραμμάτων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ενώ επικαιροποιεί τις διατάξεις για τα ομότιμα μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τροποποιεί τις οινολογικές πρακτικές παραγωγής τοπικού οίνου.

Τέλος, περιλαμβάνει ειδική νομοθετική πρόβλεψη για την ενίσχυση των εποπτευομένων φορέων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προς κάλυψη έκτακτων αναγκών των οργανισμών (ΕΛΓΑ).

