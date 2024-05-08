Δ. Μάντζος: Η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίσκεψη Έ. Ράμα

Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αρμόδιος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολίασε αιχμηρά την απόφαση του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, να πραγματοποιήσει «προεκλογική συγκέντρωση» στην Αθήνα -για τις αλβανικές εκλογές του 2025 και λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές -και μάλιστα ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, επιρρίπτοντας σαφείς ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αποτελεί μια προκλητική κίνηση με προφανείς συμβολισμούς και σαφή μηνύματα τόσο για την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και τη συμπερίληψη αυτού στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις στο σύνολό τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Μάντζος.

Τόνισε πώς «η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζουν το γεγονός, μιλώντας για “αχρείαστη επιλογή” (ορολογία που χρησιμοποίησε και στην μετατροπή από τον Τούρκο Πρόεδρο της Μονής της Χώρας σε τζαμί) και “ιδιωτική επίσκεψη”, σαν να μην πρόκειται για αρχηγό κυβερνήσεως και δη μιας γειτονικής χώρας με την οποία οι σχέσεις έχουν πρόσφατα επιβαρυνθεί».

Πρόσθεσε ότι «οι κινήσεις του κ. Ράμα, σε συνδυασμό με την προχθεσινή αναφορά της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε “διμερή θέματα”, αντί για θεμελιώδη ζητήματα ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ, αποδεικνύουν τις δυσμενείς συνέπειες των ολέθριων σχετικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης».

«Η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, που ενήργησε όχι ως πρωθυπουργός αλλά ως κομματάρχης, φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τις ανωτέρω εξελίξεις», κατέληξε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

