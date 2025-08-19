Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στο πυροσβεστικό σώμα ζητά το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το αίτημα των πυροσβεστών για χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, όπως επισήμαναν σε ανακοίνωση τους ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, Ανδρέας Πουλάς, και ο γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά», αναφέρουν οι κ.κ. Πουλάς και Χάλαρης. Προσθέτουν ότι «η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί υπηρεσίες της Πυροσβεστικής

Σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δια του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος «να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα:

Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.

Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων».

Τα αρμόδια στελέχη του κόμματος σημειώνουν ότι «η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις» και πως το ΠΑΣΟΚ «θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα».