Χάρης Δούκας: “Η ΝΔ θέλει δημάρχους-υποτελείς, δεν πιστεύει στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης”

Σφοδρή επίθεση στην Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάνοντας λόγο για συγκεντρωτισμό της κυβέρνησης και για έλλειψη πίστης στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Σε συνέντευξή του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή ρήξη με την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Θέλει ένα συγκεντρωτικό κράτος, απόλυτα ελεγχόμενο από την κεντρική εξουσία — ένα κράτος-λάφυρο για το κυβερνών κόμμα και το πελατειακό του σύστημα. Θέλει δημάρχους αδύναμους, εξαρτημένους, που θα περιμένουν έξω από τα υπουργικά γραφεία για να εξασφαλίσουν πόρους», ανέφερε αρχικά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε επίσης με αιχμηρό τρόπο τη στάση της κυβέρνησης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αναφέροντας ότι «μας προκάλεσαν λέγοντας πως, αν δεν τα βγάζουμε πέρα με την πολιτική τους, να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, να μεταφέρουμε στους πολίτες το κόστος των επιλογών τους. Ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

«Θέλει τους Δημάρχους αδύναμους, να μεταβάλλονται σε επαίτες στα υπουργικά γραφεία», τόνισε, αλλά προανήγγειλε και δυναμικές κινητοποιήσεις ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Δούκας: «Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση»

Αναφερόμενος στο θετικό για την παράταξή του αποτέλεσμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι αυτό έχει και ευρύτερη πολιτική σημασία. Θύμισε ότι η εκλογή του στον Δήμο Αθηναίων στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, και στη συνεργασία που υπήρξε στον δεύτερο γύρο με τον τότε υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη.

«Η παράταξή μας στην ΚΕΔΕ εκφράζει τη συμπαράταξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων — όχι μόνο κομματικά προσκείμενων, αλλά και ανεξάρτητων στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Αυτό το σχήμα δείχνει ότι ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία, μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα για την αντιπολίτευση», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι οι διεργασίες αυτές σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να λειτουργήσουν ως «δοκιμαστικό πεδίο» για μια ενδεχόμενη μελλοντική προοδευτική διακυβέρνηση.

«Η παράταξή μας, Αυτοδιοίκηση Τώρα, μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα συνεργασίας για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα. Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση», τόνισε ο κ. Δούκας.